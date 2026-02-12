3人2猫奶油风之家开箱 80万大翻新 空中天桥实现人宠共融 打造酒店级「三分离」卫浴

是次参观的单位位于观塘，原为三房间隔，楼龄已逾20年，实用面积约592平方呎。户主为一对夫妇及男方母亲，连同两只爱猫，组成温馨的三人两宠家庭。为平衡家庭成员的生活需求与营造舒适氛围，户主斥资约80万元，委托Design L Studio进行全屋大翻新。设计师Jacky巧妙运用奶油色衬托深木色，透过精准的空间重划，将逾20年旧楼变身成实用与美感兼备的理想居所。

设旋转猫爬架及空中天桥

作为爱猫之家，设计师善用客厅的独特棱角位，将两个突出的墙角转化为旋转猫爬架，垂直延伸至天花。上方更架设两条空中天桥，配合客厅的十字形布局，构建出丰富的立体活动层次。这些设施在设计上特意保持线条平整简洁，既确保爱猫能安全舒适地巡视领土，亦方便户主日常清洁，真正实现人宠和谐共处。

L型卡座灵活聚会 延伸咖啡吧台巧思

饭厅设计充分考量户主好客的性格，强调空间的多用途性。设计团队特意订造一组L型卡座，平日可供四至五人用餐，移开餐桌后更可放置麻雀枱，配合可伸缩餐桌，随时切换至多人聚餐模式。

空间利用亦见巧思，厨房对面增设一组多功能咖啡柜，既是咖啡机等家电的展示台，亦可充当厨房的延伸收纳区。设计师更按户主要求，在此巧妙融入两个雪柜，完美解决大型家电的安置难题，令视觉空间更流畅统一。

双趟门分隔 实现「三分离」卫浴

单位最瞩目的改动，莫过于将原有的两个狭小厕所合并，重新规划为「三分离」卫浴空间。回应户主「双面盆、单座厕」的具体需求，新设计参考酒店风格，以双趟门分隔，中轴为设有双洗手盆的梳洗区；左侧连接淋浴间及洗衣房，上方更预留储物洞作脏衣收纳；右侧则为独立如厕区。此举实现了如厕、沐浴、梳洗功能的完全独立，即使三人同时使用都能互不干扰，将空间效能推至极致。

三房改两房 强化主人房机能

针对三人同住的居住需求，设计团队大胆重整原有布局。为给予夫妇二人更宽敞的休憩空间，团队将其中两房打通，合并为宽敞的主人套房，另一房则保留予母亲使用。

重整后的主人房集休憩、工作与收纳于同一区域，机能壁垒分明。房间左侧设置地台及高身衣柜，并采用三边落地的地台床设计，将储物空间极大化，解决养猫家庭杂物较多的痛点；右侧则辟作工作区，配置宽敞工作枱及收纳柜。主人房以深木色为主调，呼应男户主沉稳的品味。

图片由Design L Studio提供

