温润木色筑杏花邨两房爱巢 60万打造手作人梦想家 浴室「偷位」变出收纳空间

是次参观单位位于港岛东老牌屋苑杏花邨，实用面积474平方呎，原则属两房间隔。屋主为一对30多岁的新婚夫妇，并有生育计划。为了令这间二手旧居焕发新生，两人斥资约60万元，委托Page Interior Design设计总监Kay进行全屋改造。设计以温润的木色为基调，巧妙融入灰白元素，并以型格的黑色细节作点缀，成功在有限空间内，平衡了个人兴趣、储物收纳与未来家庭发展的需求。

装修前：

升地台划分空间 为女主人打造「专属舞台」

设计的核心灵感源自女屋主的生活日常。Kay分享道，女屋主热爱编织手作及弹奏电子琴，希望能拥有专属的「Me Time」空间，却不想将自己封闭在房间内。

为此，设计团队在客厅大门右侧、梳化后方，特别规划了一个升高的地台区域，成为全屋的视觉焦点。「我们将手作桌和电子琴安放于此，这让女主人在创作时，视线仍能穿透至客厅。」Kay解释，这种设计实现了「零隔膜」的互动，让屋主既能专注兴趣，又能与丈夫聊天或观看电视。

实用性方面，地台底部隐藏了庞大的收纳空间，足以存放大量手作材料与生活杂物。设计师更细心地在下方预留了扫地机械人的「专属车位」，并于地台边缘安装LED灯带，既作夜间指引，亦为木系家居增添温暖层次。

装修后：

微调格局释放空间 浴室墙身藏巧思

针对旧屋间隔效率不足的问题，Kay对走廊及门位进行了精准微调。「我们调整了客房和浴室的门位，成功激活了原本被浪费的走廊墙面，提升收纳效能。」其中，浴室门向主人房方向推移，不仅优化了生活动线，更让淋浴区变得更加宽敞。

浴室的细节处理同样体现了设计师的用心。Kay特意加厚了部分墙身，利用墙体厚度挖出「凹位」放置沐浴用品。这种「内嵌式」设计取代了凸出的外置置物架，视觉上更为俐落，也节省了宝贵的淋浴空间。

前瞻性布局 灵活应对家庭成员增加

考虑到屋主的生育计划，设计融入了前瞻性的思维。目前的书房配置了电竞桌和衣柜，满足男主人的娱乐需求，但所有家具均采用可移动式设计。Kay表示，「我们预留了这间房作为未来的婴儿房，随著家庭成长，屋主可以随时按需要灵活调整布局。」

全屋配色以灰、木、白为主，营造出清爽、不压抑的氛围。柜门及房门把手则选用黑色金属，在柔和的空间中注入一份现代工业感，既耐看又具备设计感。

弃生态板选胶板

在物料选择上，从厨房到睡房的柜体均采用了统一的「胶板」系统，以确保木纹质感的一致性。Kay坦言，胶板工序较繁复，需先订购板芯再人手贴上饰面，成本略高于市面流行的生态板，但其耐用度极高，且具备更佳的防火及防水性能。

至于近年大受欢迎、主打环保低甲醛的「生态板」，Kay亦肯定其优势，认为非常适合有小孩的家庭。然而，在此项目中为了追求极致的视觉美感与商业级的耐用度，团队最终决定选用胶板作为主材。

弃用传统主灯 灯光层次营造温馨感

灯光是营造氛围的灵魂。Kay舍弃了传统单一的吸顶灯，转而采用多元化的光源组合。她在客厅设置了小盒灯（Spotlight）配合路轨灯，单是客厅区域就预留了4个出线点。「现代家居对氛围的要求不再单一。」透过灵活调整光线的方向与强度，屋主能根据看电影、阅读或聚会等不同场景，切换最舒适的居家气氛。

图片由Page Interior Design提供

