黄埔单位花槽种大棵「风水树」街坊忧树根队穿墙 验楼师指藏两大危机「随时冧石屎」

不少人喜欢在家中种植盆栽美化环境，甚至期望借此招财纳福。然而，绿化家居亦有学问，若处理不当恐变楼宇「炸弹」。近日有黄埔居民反映，有住户在单位外的石屎花槽种植大型植物，其茂盛程度引发邻里不安。有住户担心植物根部可能插穿花槽，影响楼宇安全。资深验楼师赖达明（明哥）接受《星岛头条》访问时直言，这些忧虑并非杞人忧天，住户不应在花槽直接栽种大型植物，避免根部延伸接触到地台或周边墙身，破坏防水层。

居民看法两极 天然遮光 VS 结构隐忧

日前有人在社交平台群组发帖，指黄埔花园一个单位外出现「风水树」。从相片可见 ，该单位客厅窗外的石屎花槽栽种了一棵枝叶茂密的植物，高度几近遮挡整扇窗户，旁边亦放置了一排红色小花盆。

对于该单位的绿化景象，网上评论呈现两极化。部分人认为无伤大雅，甚至大赞「这是解决西斜问题的最佳方法」、「既美观又环保，个花槽本身不就是这样用的吗？」亦有人质疑发帖人过于敏感，认为植物并未过界干扰他人，直言「阻到你咩？真系多事」。

然而，有街坊指出潜藏的危机，表示大型植物的根部极具破坏力，能钻入石屎微细缝隙并逐渐膨胀，破坏结构层和钢筋，同时担心高空掷物风险，「几个细花盆在旁边，好危险呀，大风都吹落街。」更有人举出过往新闻，曾有大厦外墙因种植攀藤植物负荷过重，导致墙身倒塌；

除了安全疑虑，有住户反映植物造成实际困扰，大叹「枯叶成日掉落我个花槽，每年都要帮佢清理，好烦！」、「如果我系邻居会装蚊网」，亦有人认为植物过于茂盛会弄巧反拙，导致室内阳光被完全遮挡。

验楼师拆解 树冠越大 根部破坏力越强

针对上述情况，明哥解释，植物的根部与树冠大小成正比。树冠越大，根部必须生长得越深越长，才能吸收足够的水分和养分支撑重量，对建筑物的潜在破坏力亦随之倍增。

明哥指，单位附设的花槽大型植物，根部极易渗入花槽底部及周边墙壁。虽然花槽设有防水层，但一旦被强力的根部破坏，防水功能便会失效。他透露，行内经常遇到因花槽植物根部破坏防水层，导致下层单位窗户或天花板渗水的个案 。

此外，明哥进一步分析了两大结构性风险，首先是加速钢筋生锈与石屎剥落。他指，植物根部及灌溉水中的杂质，容易经由裂缝渗入结构接触钢筋。泥土中长期积存的水分，会急剧加速钢筋生锈。最令人担忧的是，当花槽底部的钢筋因生锈发胀，会撑爆石屎导致剥落。这些剥落的石屎随时有机会坠落街道，对途人构成严重生命危险。明哥强调「这并非理论上的风险，而是实际会发生的问题。

另一个常被忽视的风险是树身过重压裂花槽，「如果树冠过大、树身太重，其重量有机会超出花槽负荷，直接将花槽地台砸裂。」一旦结构出现裂缝，即使根部未刺穿防水层，水分亦会经由裂缝渗漏。因此，单是树木重量本身，已足以令地台开裂导致渗水 。

资深验楼师赖达明。

「只锯树不除根」难断尾

当发现花槽渗水或出现裂缝时，不少业主为了方便，往往只将树冠锯掉。明哥指出这是常见的错误做法，「如果只锯树而不除根，残留在泥土中的树根仍有机会继续生长或腐烂，持续破坏防水层及结构。」要彻底解决问题，必须「连根拔起」，移除整个根部后重新铺设防水层及修补结构，才能杜绝后患。

为了平衡绿化需求与楼宇安全，明哥提出以下3大建议：

1.使用花盆容器

住户不应在花槽直接栽种大型植物，必须使用花盆，防止根部延伸接触地台或墙身，保护防水层免受破坏 。

2.留意雀鸟 定期清理野生植物

雀鸟粪便常带有种子（如榕树），易在天台或缝隙中落地生根。这类野生植物若长期缺乏清理，同样会破坏防水层及结构，业主需定期巡视。

3.管理处主动介入提醒

大厦管理层面方面，管理公司有责任提醒住户，不要因栽种植物而影响大厦的防水或结构安全，避免波及其他住户。对于已出现问题的个案，管理公司或相关机构可介入劝喻业主妥善处理，确保大厦整体安全。

