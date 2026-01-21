情侣掷百万装修千呎「西斜户」 融合日式与实用元素 管理阳光是一大挑战

今次参观的单位位于大埔帝欣苑，是一间实用面积达1,000呎的3房单位。屋主是一对90后情侣，他们斥资约100万元，期望透过全新装修打造简约日式风格的温馨家居。Page Interior Design的设计总监Kay巧妙融合日式与现代实用元素，善用弧形设计和温暖木色调，成功将该单位化身为充满柔和光影的舒适生活空间。另外，屋主特别喜爱西斜日落，设计团队更从光影入手，将阳光化为室内设计的一部分，为屋主打造了一个既实用又充满温暖感的理想居所。

装修前：

装修后：

储物量与空间轻盈感并重

踏入单位，映入眼帘的是设计团队精心打造的屏风鞋柜。Kay表示，「屋主特别喜欢向西单位的日落美感，但同时希望进门时阳光不会太刺眼，因此我们设计了这个融入圆形元素的特色玄关。」

玄关左侧的弧形特色墙上设有渗光灯带，不仅是放置钥匙和杂物的实用空间，更兼具艺术装饰功能。精致柜桶隐藏在玄关周围，而长虹玻璃配合精致吊灯，营造出温馨的气氛。鞋柜底部特意抬高并加入渗灯设计，既让整体造型更加轻盈，也为鞋子提供了隐蔽的存放空间。

客厅采用简洁大方的设计，木色、白色与灰色的配搭营造出温暖而耐看的格调。电视墙没有过多装饰，保持简约风格，但细节处却不马虎。Kay提到，「现代家居越来越注重收纳与轻盈感的平衡，所以餐边柜既能容纳咖啡机、扫地机器人等电器，又采用了凌空设计，让整体空间更显通透。」

另一方面，走廊设为弧形拱门，可与单位其他弧形元素相呼应，统一全屋整体设计风格。

主人浴室门藏于衣柜中

主人房亦保持了日式简约风格，在细节上更展现精致感。大型衣柜嵌入墙身，与主人浴室门巧妙结合，浴室门则设为隐形门，融入在衣柜墙中。走进书房，Kay介绍指，这对年轻情侣需要一个专门的空间用于居家工作，因此没有将该房间设计为有床的客房，而是设计成书房，书桌特意放在窗前，充分利用自然光。

第三间房则完全保持空置，只做了基本的天花、墙壁和地板处理。Kay解释，该房间用作小动物暂托空间，屋主经常帮朋友照顾宠物，所以需要一个专门的空间。而该房设计保持了极大的灵活性，未来可以根据生活需求转变用途。

挑选窗帘控制阳光渗入

作为西斜单位，如何管理充足的阳光是一大挑战，Kay建议，对于喜爱日落的屋主，可使用百叶帘或蜂巢帘，因为这些窗帘可以调节角度，控制阳光渗入程度，创造柔和的光影效果。她补充，窗帘的选择需要配合整体设计风格，「百叶帘或蜂巢帘有很多横线条，所以需要确保它们与室内其他线条和谐搭配，避免视觉上的混乱。」

设计师：日式木系风更耐用

日式木系简约风格在近年家居装修中十分常见，Kay则表示，因为这种风格十分耐看，能带来温暖的居家感，更不易显脏或刮花，即使10多年后依然新净漂亮，就像一些经典酒店的设计一样。她还指，相比过去流行的大量使用玻璃、镜子和金属元素的设计，现在的趋势则更注重自然材质和温暖感。

图片由Page Interior Design提供

