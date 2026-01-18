葵涌旧楼变孟菲斯国度 78万玩转几何美学 大胆撞色营造视觉张力

今次参观的单位位于葵涌，实用面积465方呎。屋主为一对年轻夫妇，他们斥资78万元，期望透过全新的装修突破传统家居框架，为这个已有逾30年楼龄的居所注入丰富色彩与几何生命力。Deco Farmer Studio设计师Heiman巧妙融合了Memphis（孟菲斯） 的俏皮叛逆与Art Deco（装饰艺术） 的优雅线条，成功将这个旧楼单位改头换面，化身为充满艺术气息的生活空间，为屋主打造了一个极具视觉张力的色彩国度。

装修前：

装修后：

黄、紫、绿的三重奏

踏入单位，宛如置身于Andy Warhol笔下的普普艺术世界，色彩运用极具胆识。Heiman精选黄、紫、绿三色作为空间主调，赋予每个区域独特的「色彩身份」。他指出，玄关位置大胆采用明亮鲜黄色，搭配特别订制的L形格纹玻璃屏风，甫进门便为整个空间定下了活泼明快的基调。

客厅区域则画风一转，以神秘优雅的紫色墙面为主体，大胆撞色绿色皮质沙发，营造出既鲜明对立却又奇妙和谐的视觉冲击。餐厅区回归暖意，亮黄色墙面映衬著玻璃圆桌与木质储物柜，勾勒出温暖而现代的用餐氛围。走廊与过渡空间则染上清新的薄荷绿，与深色门框形成俐落对比，在变化中保持了整体视觉的连贯性。Heiman强调，正是透过这些颜色的深浅对比与层次变化，让繁多的元素聚首一堂，却依然维持著视觉上的高度协调。

值得一提的是，设计师特意保留了屋主珍藏的几件旧家私，包括鞋柜、电视地柜及床头茶几。Heiman指出，这些旧物经过精心的色彩配对后，与新设计天衣无缝地融合，仿佛是为新居量身订造的单品。特别是旧鞋柜，设计师刻意选用相近色系的啡色油漆粉饰墙面，让旧物摇身一变，成为如艺术陈设般的展示品。

复古花砖墙营造光影游戏

全屋最吸睛的设计亮点，非那道独特的绿色镂空陶瓷花砖墙莫属。这道墙身从地面延伸至天花，成为单位的绝对视觉焦点。它不仅在功能上巧妙区隔了客厅、走廊与饭厅这三个紧密相连的区域，其立体的几何镂空结构更引入了自然光线的流动，投射出充满趣味的光影变幻，极大地提升了空间的艺术氛围与层次深度。

寝区延续几何美学静谧

主人房延续了整体的Memphis风格语言。墙面选用清新的薄荷绿，营造出舒适放松的休憩氛围。木质百叶窗帘为室内增添了一抹温润质感，与绿色墙面形成自然和谐的呼应；其暖木色调更与天花板的木质吊扇相映成趣，带出一丝复古韵味。床头设计亦别出心裁，浅色软包床头板饰以几何菱格纹路，与厅区的几何元素遥相呼应，贯彻了设计语言的统一性。深蓝色的寝具与薄荷绿墙面形成冷色调的层次对比，进一步加深了空间的视觉质感。

灯饰展现艺术布局

Heiman深知灯光是营造氛围的灵魂，因此在灯饰的搭配上极尽巧思。单位内混搭了多款特色灯具，包括橙色半透明吊灯、绿色复古玻璃吊灯以及简约线条吊灯。这些形态各异、材质不同的灯饰，依据各区域的功能与布局，错落有致地悬挂于不同高度。Heiman表示，这些灯具不仅提供实用的照明功能，更在空间中投下独特的剪影，强化了整体的艺术感，完美点缀了 Memphis风格的独特个性。

图片由Deco Farmer Studio提供

