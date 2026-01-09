80后夫妇79万改造色彩家居 单车展示区吸睛 客厅暗藏飞镖靶

今次参观位于荃湾海滨花园一个实用面积579方呎单位，屋主为一对80后夫妇，二人斥资79万元装修，希望将空间彻底改造，以容纳他们丰富的生活兴趣和个人物品。Deco Farmer Studio的设计师Heiman透过巧妙的空间规划和大胆的色彩运用，将原本平凡的3房单位转变成富有生活趣味的创意空间，为他们打造了一个充满色彩和个性的时尚家居。

玄关设计专属单车区

走进单位，各种鲜亮的颜色及几何图案充斥眼帘，每个角落都充满惊喜，让人感觉玩味十足。Heiman了解屋主热爱骑单车，并有两部心爱的单车，但过去一直被迫随意摆放，占用大量空间且欠缺整理。于是，他在玄关位置利用玻璃间隔，设计出一个专属区域，让单车可以挂起来展示，既美观又实用。他表示，「屋主回家后可以把单车放好、清洁干净，再进入室内空间，保持家居整洁」。

另外，玄关墙面还铺设拥有黄、白、黑等几何图形的瓷砖，更设有黑红色相衬的U型柜，增加储物空间之余，还能形成视角冲击。

经过玄关后便步入客厅，客厅主要采用了大地色调，为较细腻的色彩，相比其他区域更为柔和，但Heiman仍保留了色彩点缀，让整体设计保持一致性。特别的是，在客厅墙内还藏有一面飞镖靶，需要时则拉出，令普通的饭厅摇身一变成为娱乐空间，不仅可与彩色主题相呼应，亦充分体现屋主的个性和生活品味。

3房变2房 划分夫妇独立区

Heiman透露，单位原本的3房间隔并不适合屋主夫妇的生活方式，虽然两人无计划生育，但有众多兴趣爱好需要空间收纳，包括单车、钢琴、结他和各类收藏品等。因此，他大胆将3房改为2房，其中两间房间打通成多功能空间，划分为夫妇二人各自的独立区域。

他解释，男士区域可放置钢琴、电脑、手办模型及结他，女士区域则配置衣柜集中存放衣物和化妆品。打通的空间以独特的红色中空纤维板间隔墙分隔，既保持了视觉上的通透感，又能清晰界定各自的领域。女士区域的衣柜面板用黑白线条点缀，对应全屋的玩味风格。

房门颜色不一 玩味十足

若站在单位走廊的位置，屋主可发觉自己身处于一个色彩迷宫中，据Heiman介绍，不同房门都选用了不同的颜色，蓝色房门是多功能空间，黄色房门为主人房，红色房门则为厕所。他解释，这种颜色运用不但美观，更具有功能性，可以帮助区分空间用途。

本次整个翻新工程总费用约79万元，订制家私占了相当大的比例，因为许多储物和展示设计都需要专门订制以配合屋主特殊需求。Heiman表示，「在设计过程中，我不会直接问客人喜欢甚么风格，而是深入了解他们的生活方式和需求。」就像这对夫妇，发现他们有各种兴趣，于是建议用颜色来连结这些元素，创造出一个既实用又有趣的空间。

图片由Deco Farmer Studio提供

