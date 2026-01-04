告别黑白灰 2026家居配色趋势 3大自然色系成主流 设计师分享搭配实用公式

随著时代审美的更迭，家居设计风格正悄然蜕变。来到2026年，过往曾风靡一时的「黑白灰」冷淡风或极简主义，已逐渐令大众产生视觉疲劳。有专业室内设计师向《星岛头条》表示，2026年的家居美学将迎来「回暖」，预计趋势将全面向自然暖调靠拢，强调与地球生态、大自然元素的连结，让家回归最原始的舒适感。

设计核心在于「拥抱自然」

Viz Design设计总监陈先生指出，2026年的设计核心在于「拥抱自然」，建议户主在挑选色调时，可从大自然汲取灵感，重点关注三大色系：

大地赤陶色（Terracotta）：源自泥土的温暖色泽，质感朴实。

植物灰绿色（Sage Green）：仿若树叶的低饱和度色彩，具愈疗效果。

原生木质系：如深沈稳重的朱古力棕色，呼应树木枝干的坚实感。

此外，陈先生亦提到，灰蓝色、淡紫色及柔和粉色将是今年的流行点缀色，这类色彩通常运用于软装家私上，能为空间增添层次感而不显突兀。

在具体搭配上，陈先生分享了一套实用公式，「以浅米色地砖打底，奠定明亮基础；墙身选用朱古力色或柔和木色，营造温馨包覆感；最后以灰色、灰绿或淡紫色的家私作点缀。」业主可视乎单位的空间大小及采光条件，灵活微调色彩比例。

4大配色灵感 营造截然不同的居家氛围

除了设计师的专业建议外，综合各大油漆品牌及国际色彩趋势预测，2026年的家居流行色更强调明亮、温暖与自然共生。以下归纳出四种风格迥异的配色方案，为户主提供灵感：

度假风情（阳光与海滩）：

将浅黄色与浅绿色这对充满活力的组合混搭，瞬间提升空间的愉悦感；再巧妙融入一抹蔚蓝色，犹如将蓝天碧海引入室内。这种高对比度且贴近自然的配色，能打造出仿佛置身海岛度假般的轻松氛围。

现代温馨（大地与雾蓝）：

以大地色、陶土色等温暖中性色为主调，营造亲切的归属感。为了避免空间过于厚重，可注入冷色调的雾蓝色进行中和。这种冷暖平衡的手法，既保留了家的温度，又带出清新俐落的现代感。

静谧安稳（深邃包裹感）：

利用柔和的朦胧蓝作为基底，营造静谧的空间包裹感；搭配深沈的墨蓝色展现沈稳特质。家私方面，选用深啡色系木作，能为视觉带来重心，为整个空间增添一份成熟与安稳。

和谐层次（同色系美学）：

以蓝色作为唯一主调，透过不同深浅、明暗的蓝色堆叠（Layering），创造出流畅的视觉体验。蓝色天生具备清凉降温、镇静舒缓的特质，这种同色系的搭配手法，既能平衡空间秩序，亦能营造出极具艺术感的和谐意境。