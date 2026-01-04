Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

告别黑白灰 2026家居配色趋势 3大自然色系成主流 设计师分享搭配实用公式

家居装修
更新时间：06:00 2026-01-04 HKT
发布时间：06:00 2026-01-04 HKT

随著时代审美的更迭，家居设计风格正悄然蜕变。来到2026年，过往曾风靡一时的「黑白灰」冷淡风或极简主义，已逐渐令大众产生视觉疲劳。有专业室内设计师向《星岛头条》表示，2026年的家居美学将迎来「回暖」，预计趋势将全面向自然暖调靠拢，强调与地球生态、大自然元素的连结，让家回归最原始的舒适感。

设计核心在于「拥抱自然」

Viz Design设计总监陈先生指出，2026年的设计核心在于「拥抱自然」，建议户主在挑选色调时，可从大自然汲取灵感，重点关注三大色系：

大地赤陶色（Terracotta）：源自泥土的温暖色泽，质感朴实。

植物灰绿色（Sage Green）：仿若树叶的低饱和度色彩，具愈疗效果。

原生木质系：如深沈稳重的朱古力棕色，呼应树木枝干的坚实感。

此外，陈先生亦提到，灰蓝色、淡紫色及柔和粉色将是今年的流行点缀色，这类色彩通常运用于软装家私上，能为空间增添层次感而不显突兀。

在具体搭配上，陈先生分享了一套实用公式，「以浅米色地砖打底，奠定明亮基础；墙身选用朱古力色或柔和木色，营造温馨包覆感；最后以灰色、灰绿或淡紫色的家私作点缀。」业主可视乎单位的空间大小及采光条件，灵活微调色彩比例。

4大配色灵感 营造截然不同的居家氛围

除了设计师的专业建议外，综合各大油漆品牌及国际色彩趋势预测，2026年的家居流行色更强调明亮、温暖与自然共生。以下归纳出四种风格迥异的配色方案，为户主提供灵感：

度假风情（阳光与海滩）：

将浅黄色与浅绿色这对充满活力的组合混搭，瞬间提升空间的愉悦感；再巧妙融入一抹蔚蓝色，犹如将蓝天碧海引入室内。这种高对比度且贴近自然的配色，能打造出仿佛置身海岛度假般的轻松氛围。

现代温馨（大地与雾蓝）：

以大地色、陶土色等温暖中性色为主调，营造亲切的归属感。为了避免空间过于厚重，可注入冷色调的雾蓝色进行中和。这种冷暖平衡的手法，既保留了家的温度，又带出清新俐落的现代感。

静谧安稳（深邃包裹感）：

利用柔和的朦胧蓝作为基底，营造静谧的空间包裹感；搭配深沈的墨蓝色展现沈稳特质。家私方面，选用深啡色系木作，能为视觉带来重心，为整个空间增添一份成熟与安稳。

和谐层次（同色系美学）：

以蓝色作为唯一主调，透过不同深浅、明暗的蓝色堆叠（Layering），创造出流畅的视觉体验。蓝色天生具备清凉降温、镇静舒缓的特质，这种同色系的搭配手法，既能平衡空间秩序，亦能营造出极具艺术感的和谐意境。

延伸阅读：2026年5大热门家居设计 宋代美学有意境 孟菲斯具玩味

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曾志伟将卸任TVB总经理 《万千星辉颁奖典礼2025》特设大奖致谢 传神秘老友现身丨独家
曾志伟将卸任TVB总经理 《万千星辉颁奖典礼2025》特设大奖致谢 传神秘老友现身丨独家
影视圈
10小时前
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
生活百科
2026-01-02 15:09 HKT
中菜酒家长者优惠！凭乐悠咭/长者咭即享茶钱半价 叹京川粤名菜+手工点心
中菜酒家长者优惠！凭乐悠咭/长者咭即享茶钱半价 叹京川粤名菜+手工点心
饮食
17小时前
马杜罗（Nicolas Maduro）及其妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）。 路透社资料图
空袭委内瑞拉｜马杜罗及其妻在纽约被起诉毒品恐怖主义等罪 由军舰送往美国
即时国际
8小时前
路透社
空袭委内瑞拉｜特朗普：美国将暂管委内瑞拉 直至安全过渡 若有需要将发动第二轮攻击
即时国际
6小时前
元旦起个人存取款超5万毋须登记。 中新社
元旦起个人存取款超5万毋须登记
即时中国
23小时前
佛州民众等候特朗普对空袭委内瑞拉一事作出回应。 路透社
空袭委内瑞拉｜中国外交部强烈谴责：对美方悍然对一国总统动手深表震惊
即时国际
8小时前
赌王四房大仔何猷亨高调认爱  女友仙气曝光恩爱身贴身  曾恋陈滢跟3大TVB花旦传绯闻
赌王四房大仔何猷亨高调认爱  女友仙气曝光恩爱身贴身  曾恋陈滢跟3大TVB花旦传绯闻
影视圈
13小时前
研究揭这运动每日做2分钟 肚腩3个月后消失 内脏脂肪大减13%
研究揭这运动每日做2分钟 肚腩3个月后消失 内脏脂肪大减13%
减肥运动
2026-01-01 16:05 HKT
委内瑞拉首都加拉加斯发生爆炸后，士兵们在总统府周围警戒。 美联社
空袭委内瑞拉｜马杜罗「闪电式」被擒 委内瑞拉军力到底如何？
即时国际
7小时前