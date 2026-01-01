150万翻新何文田60年旧楼单位 复古格调藏巧思 一个改动解决五口之家争厕所难题

今次参观位于何文田恒泰大厦一个实用面积938方呎的三房单位，住了一家五口。这座大厦楼龄高达62年，原单位不仅存在墙身发霉、天花剥落及喉管外露等旧楼「通病」，最令户主头痛的是全屋仅得一个厕所。为此，户主委托 Hei Design 设计团队，斥资150万元进行全屋大翻新。设计师透过大胆的间隔改动，将卫浴空间一分为三，满足户主们的生活需求。

浴室「三分离」设计 使用互不影响

对于五人家庭而言，每日早晚「抢厕所」是生活最现实的难题。设计师利用磨砂玻璃门，巧妙地将浴室独立划分为洗手盆、坐厕及沐浴区三个部分，实现「三分离」设计，家人使用时互不影响，既提升效率又保留私隐。

这项改动的空间来源，在于设计师大刀阔斧的布局调整。原装厨房面积极大，几乎等同客厅，对户主而言并不实用。设计师遂将部分厨房空间拨归浴室，为「一分为三」创造条件；同时拆除厨房隔墙，改为开放式设计。

调整后，从客饭厅可直视厨房，视野更开扬，采光与空间感双双提升。客饭厅之间的衔接空间亦被善用，放置钢琴及装饰柜，兼顾格调与实用。此外，原浴室内阻碍空间的旧式热水炉被移至厨房并以柜门隐藏，配合重新铺设的暗喉，解决了旧楼喉管外露的杂乱感。

户主钟情复古风 打造型格特色墙

风格方面，由于男户主从事银器生意，偏好沉稳复古格调。全屋铺设胡桃木纹地砖，配合深灰色定制家私，线条简洁俐落，色泽深沉，于细节中流露品味。

提到单位的设计亮点，莫过于客厅斜对面的一体化展示墙。由于厕所门正对客厅，为免视觉观感杂乱，设计师利用深灰色配金钢饰面的推拉门作为遮挡。这道门不仅起到修饰厕所入口和保护隐私的作用，关上时更能连接两侧的定制柜体，形成一整面气派十足的特色墙。

展示柜内侧设有LED灯带营造背光效果，既凸显型格，又方便户主展示其银器收藏及日常用具，让居住空间兼具生活属性与个人特色。设计师坦言，这是全屋设计中最满意的部分。

睡房功能极大化 四大配置一应俱全

在寸金尺土的香港，要满足五口之家的收纳需求殊不简单。设计师在三间睡房均严格执行「四大标准配置」，即寝区、书桌、衣柜及装饰柜。主人房内沿墙面定制半包围式高身柜，将活动空间最大化。书桌紧邻窗边，确保采光充足，方便学习或办公。装饰柜则延续客厅的展示功能，可摆放个人物品或小型收藏品，兼具收纳与装饰性。

儿童房的设计更显心思，考虑到床体较小，设计师在靠墙位置加装软垫，防止孩童磕碰受凉；床头与书桌采用一体化设计，上方设有置物空间，将每一吋空间的功能发挥得淋漓尽致。

工程细节见功力

是次全屋翻新耗资约150万元，工程涵盖泥水、水电、间隔拆改及家私定制。设计师表示，面对62年楼龄的结构限制，大规模的间隔改动极考验团队功力。幸得屋主充分信任，让设计团队得以大胆实践，成功修复了旧楼的岁月痕迹，将这个近千呎单位打造成既保留建筑底蕴，又符合现代生活需求的理想家园。

图片由Hei Design设计团队提供