港男称$3000 DIY翻新房间 打造专属「宅男天堂」电竞氛围兼备多功能

相信不少人都想拥有专属私人天地，但要以最低成本打造出最符合自己喜好风格的家居亦非易事。近日前TVB艺人、2016香港先生马俊杰（Linus）在社交平台分享自己花费3000元，亲力亲为将破旧房间翻新的过程，打造出集合电竞氛围、展示及收纳的多功能「宅男房」。其后《星岛头条》向他进一步了解低成本装修秘诀，他解释主要是批墙灰及油漆等材料费用，至于订造衣柜、高地台及油压床等则花费3万元。Linus表示，虽然整个过程工序繁多，「但自己做用料就可以用到最好，保证一定足料」，同时能够节省人工成本。

点击即睇装修前后对比：

9大步骤翻新墙身

Linus在帖文中不但分享改造步骤，更将整个过程拍摄成短片。从影片可见，改造前房间装修陈旧，墙身严重剥落，空间规划杂乱，缺乏个人风格之余，亦没有充足收纳空间。至于如何翻新房间墙身，他在帖文中表示有9大步骤：

第一步：清空房间，所有物件一件不留。

第二步：将化白水均匀涂满墙壁，并指搽一层就够，等待墙面松脱部分软化，由于气味强烈，需要戴口罩。

第三步：用大铲彻底铲除软化的墙面。

第四步：搽一层底漆，可起到锁灰尘、防水以及巩固底层的作用。他在影片补充，待底漆干透之后可用手触摸墙身，若摸不到任何灰尘，又白又干爽即可。

第五步：是Linus口中「最辛苦」的一步——批灰。第一层灰他会在批墙灰中加上石膏粉，令底层更稳固实净。之后反复批灰，直至墙面平滑。他表示，自己的房间不算很大，却批了5层灰，总共耗用8桶20公斤批墙灰。

第六步：需要打磨墙身至平滑。

第七步：再搽上一层底漆，达到锁灰尘及防水作用。

第八步：搽上面漆，视乎需要，一般两层都足够。

第九步：安装电线，可根据自己需要分布电线的位置，方便安装插座。

改造后的房间墙面平滑洁白，到顶衣柜及地台大大增加收纳空间，另有电动升降枱、玻璃展示柜及圆边电视柜等，配上LED灯带，突显个人风格，夜晚开灯，瞬间变成「宅男享乐空间」。

Linus在影片中提到，由于香港单位面积普遍较细，订制家私是空间运用的关键，「度身订造先至啱尺寸，可以为每件物品设计专属位置。」另外，他分享家私定制过程指现时只需给出一张平面图，讲出自己的设计概念，就会有人上门度尺，还能生成VR图看清设计细节。他指，玻璃门与圆边设计令造价稍高，但「日日对住都要靓啲，圆边又安全啲，不怕撞亲。」而为了提升房间的电竞氛围与实用性，还加装电竞洞洞板及可与电视同步的LED灯带。

他表示，工程谈不上困难，但强调过程肯定辛苦，而自己动手既能省下不少开支，又能从中学到新技能，「既好玩又实用，男人一定要识啲家居维修！」

定制家私效果逐张睇：

另花3万元订制家私

其后Linus接受《星岛头条》访问，问及如何只花费3000元便可以令房间焕然一新。他解释该费用是包括批墙灰、化白水、底漆及面漆等材料。而当墙面改造好后，Linus订造了两个到顶衣柜、45厘米高地台和油压床，另有电动升降枱、玻璃展示柜、圆边电视柜以及一个浅柜用作床头展示柜，花费大约3万元。

谈到铺设电线，他指，自己平时会研究家电线路和插头接驳，熟悉基本原理，建议初学者可循序渐进，从简单维修开始。

参选香港先生入行 读室内设计学以致用

现年36岁的Linus在2016年参加《香港先生选举》，10强止步后加入TVB，最为人熟悉已是在《爱．回家之开心速递》饰演「袁球老师」。Linus已离巢并转战北海道担任滑雪场教练，不时在社交媒体分享自己的生活点滴。

他现时与家人同住，属自购物业，而自己曾修读室内设计课程，对设计充满兴趣与想法。这次房间大改造完全按照自己构思设计，再自行研究技巧，包括参考网上教学影片，成功完成铲墙批灰等工序，「最初都惊做唔到，有问题就上网揾资料解决。」他笑言，批灰全凭练习，「头几桶完全唔识，到第七、八桶时已经觉得自己有师傅水准！」他续指，自己动手虽然繁琐费时，但用料更好更足。

Linus的改造分享获得不少人留言，赞赏他「亲身动手做」、「有行动力」。有人认为装修效果好，称也想复制其做法，节省成本。

