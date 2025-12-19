潮玩夫妇60万打造小天地 大量LED灯带凸显收藏品 配合日式木器更通透

今次参观粉岭景盛苑一个606方呎的三房单位，屋主为一对钟情于潮玩的年轻夫妇，希望新居能陈列大量手办，有施展自身爱好的小天地，同时亦计划为即将出生的宝宝预留房间。因此，他们斥资约60万元邀请Page Design设计团队，重新改造这个有近30年楼龄的单位。设计师通过间隔重建和全屋定制木器，配合LED氛围灯，改造出一个具有日式清新通透风格的居住空间。

厕所门与电视墙融为一体

单位原本装修陈旧、间隔凌乱，设计师将色调统一为浅色原木和素白色，并重新铺设地板及改动间隔。经过调整后，一进入单位左手边就是开放式厨房，右手边则是客饭厅。紧邻厨房的是厕所和书房，门口均正对客厅。为减少视觉杂乱，厕所门为暗门设计，色彩与墙面一致，并与电视墙融为一体，避免坐在梳化上能直接看到厕所门，让空间风格更统一简洁。

扩大书房面积 满足屋主爱好

来到书房，据设计师透露，屋主夫妇各有爱好，男主人热爱电玩，女主人喜欢弹钢琴，两人都希望能在同一空间中实现需求。为此，设计师扩大了书房的间隔，先将原本厕所的外墙向外迁移，重建厕所和书房共用的墙面，部分客厅空间被纳入厕所，而原有厕所空间则并入书房。为配合男屋主的电玩爱好，书房更采用了碳灰色的高身柜体，营造出型格科技感；地板和钢琴侧边半墙则保留原木质感，体现空间的延伸感。

即睇装修前：

即睇装修后：

客厅预留BB床位置 不用额外拆改

剩余两房分别为主人房及BB房，主人房床头玻璃柜可用于陈设小物件，收纳功用与美观兼备。BB房目前则作为客房用途，并配置灰色单人床与窗边小书桌。因客房窗台形状不规则，设计师则通过定制木器，将窗台与书桌一体化。设计师还表示，BB房与其他房间不同之处在于，床头与墙身用绿色板材点缀，色彩相比纯用木色和白色更显清新活泼。

设计师考虑到，客房目前并不适合初生婴儿居住，因此在客厅梳化与窗户之间预留一米宽的弹性空间，日后可根据需求摆放BB床、茶几或玩具，不用额外拆改格局。

采用大量氛围灯烘托效果

作为潮玩爱好者，夫妇两人收藏了大量手办，盼望入住后能经常欣赏，于是设计师将它们陈设于客厅、书房及睡房等多处凌空的玻璃柜体中，还采用了大量氛围灯烘托效果，勾勒空间轮廓，凸显模型并避免视觉杂乱。

考虑到单位楼底仅8呎高，设计师舍弃会降低楼底且不易清洁的传统灯槽，改用LED灯带和磁吸路轨灯，既不压低空间，又能营造层次感。LED灯带暗藏于电视墙顶、鞋柜顶、厨房柜顶等位置，光线从缝隙中渗出，形成柔和背光效果，避免直射光的刺眼感。小朋友房墙身设有向上打光的绿色LED灯，主人房床头有向下打光的灯带，既能当小夜灯使用，又能帮助放松入睡，更可满足基础照明。

设计师还介绍，该款LED灯带成本远低于需要安装灯槽的背光灯，即使大量运用，实际花费亦不高，而且效果很好，配合日式木系装修，让单位显得更通透温暖。

全屋装修总花费约60万元，其中木器工程是本次装修最大支出，连同灯槽与围身总计29万元，几乎所有家私均为定制，全屋门扇、柜体亦选用同色系木质材料，木器延伸至窗台，形成一体化设计，避免卫生死角，也让空间被最大化利用。

图片由Page Design设计团队提供

