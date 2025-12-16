新婚夫妇77万装修筑爱巢 营造日式田园风 大型木百叶窗成亮点

今次参观位于坚尼地城太白居一个427呎单位，屋主为一对新婚夫妇，鉴于屋苑有近30年楼龄，决定以77万元装修爱巢。根据设计公司Out of Stock表示，夫妇二人崇尚自然生活，即使生活在繁忙都市中，亦希望找到一片宁静，因此设计师以白色为基调，搭配带有自然纹理的木色家具，营造自然和谐的日式简约风，更特意改动单位间隔，将两间房间打通，打造成主人房连衣帽间，为热爱时尚的女屋主增加便利的生活空间。

即睇单位内部相：

客厅以自然明亮为主调

甫进入大门，迎面而来的是清新的田园气息，客厅设计以自然明亮为主调，大型木百叶窗成为空间亮点。设计师解释，这不仅是田园风格的标志，还能灵活调节光线，不仅可保护隐私，还可透过光影变化营造浪漫慵懒的氛围。

窗台用木壳包裹，增添了放松的角落，提升整体和谐感。电视墙采用石纹墙纸，为空间增添自然的纹理与生命力，与全屋简洁和谐的风格相呼应，让客厅成为一个温暖且细节丰富的空间。电视柜墙身结合浅木柜体，部分有柜门、部分为展示架，平衡收纳与展示功能，更避免全高柜带来的笨重感。

开放式厨房巧妙加入中岛设计

在家具选择上，客厅的木制梳化与茶几，与饭厅的木餐桌椅风格一致，尺寸适中；同时，梳化和餐椅的布艺材质采用相近的大地色调，视觉上保持统一，营造出自然和谐的氛围。

单位为开放式厨房设计，加入中岛设计，巧妙分隔厨房与客厅空间，让整体空间更开阔明亮。开放式厨房还让屋主夫妇在料理时，能与家人或客人随时互动，增添生活温馨感，既实用又提升生活品质。

拱形长虹玻璃小窗添清新感

睇完客厅，再进入房间。主人房由原本的两间睡房打通，形成一个包含睡房与衣帽间的多功能空间，大幅提升空间利用率。设计师特意更换房门，选用玻璃与木材结合的浅色木纹门，门上配有拱形长虹玻璃小窗，增添田园清新感，既保有私隐性，又让光线穿梭流动，进一步放大空间感。

主人房延续大厅的风格，整体设计选用纹理突出的浅木色，床屏采用直纹条子设计，营造柔和舒适的氛围。睡房与衣帽间以衣柜分隔，上半部分柜门加入藤纹饰面，散发自然田园气息，下半部分则是实用的抽屉设计，能将衣物分门别类整齐收纳。

设衣帽间及升高地台助收纳

由于屋主拥有大量衣物，除了独立的衣帽间，设计师还在睡房加入升高地台，内部提供额外收纳空间。地台的弧形梯级不仅提升美感，视觉上减少压迫感，并预留了弹性空间。窗台铺上浅木色面板，与地台自然连接，视觉上让空间更显宽敞。搭配柔软的抱枕，窗台还能摇身一变成为一个静谧的阅读角落，让屋主在此处享受属于自己的悠闲时光。

考虑到夫妇日后有机会生小朋友，衣帽间可以轻易改装成儿童房，单位也能重新变回为两间睡房的格局。

图片由Out of Stock提供

