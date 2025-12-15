一房单位改建双阁楼惹热议 间出4张床收租 叫价高达2.2万

随着息口下跌，不少人重新燃起买楼收租的兴趣，部分投资客更会修改单位间隔以方便出租。不过，近日一则新盘一房单位间出4张床的招租帖文，在社交平台上引起关注。有人认为单位楼底高本是好处，极有空间感，可惜装修后变得非常狭小，亦有人指其每月2.2万元的租金过于昂贵。

睡房阁楼下方设有子母床

据一篇在Threads上热议的招租帖文显示，一个原本为一房间隔的新盘单位，建有两个阁楼，合共提供4个床位，月租2.2万元。根据帖文附设内栊影片可见，单位装修新净，客厅与睡房都分别建造了阁楼，而且每个阁楼都有一张床，楼梯亦有储物功能，务求用尽每一寸空间。

其中，睡房除了在阁楼上设有一张床之外，下方位置亦设有子母床，可再拉出一张床，因此这个一房单位总计有4张床位，有机会可与4人分租。单位厕所为明厕，厨房则为开放式厨房设计，并设有一个露台。

即睇单位内部图：

实用面积388呎 称可4人居住

记者随后向代理查询租盘，代理表示，该单位位于高层，实用面积为388方呎；该代理更特别提醒，该盘比较适合多人同住，最多可住4个人。她又提到，单位亦可2人入住，其中客厅阁楼可用作温习用途，并可放书枱、书架等等，而睡房内的子母床还可作备用，若有亲戚造访时可留宿。

批评租金贵 阁楼影响采光

招租帖文一经发布后，随即引起关注。有人认为，业主将单位如此分隔，比一人公屋还差，「2.5万元租港岛都得，使乜租呢啲单位？」有人认为，即使是1.2万元亦不会租，因为单位已被奇怪的阁楼遮挡了自然光，并不开扬，更指2.2万元的租金水平已可在上环租到有海景的旧楼单位。

有人直言「睇见啲不锈钢栏杆就已经唔开胃」。

另一方面，为保证安全，阁楼使用铁围栏保护，不过有人直言「睇见啲不锈钢栏杆就已经唔开胃」。

除风格怪异及租金昂贵之外，有人质疑该盘的阁楼属于僭建，认为没有入则，可能不符合香港建筑物条例，屋宇署有机会上门调查。

加建阁楼须先向屋宇署审核图则

根据屋宇署网站，若有意在单位内搭建阁楼，应先咨询建筑专业人士的意见，并委任认可人士及注册结构工程师评估有关工程的可行性，并向屋宇署呈交建筑图则，获得批准及同意后才可由注册承建商进行。屋宇署会按照《建筑物条例》及其附属规例的规定，审核图则所显示的建筑工程的规划、设计和建造是否符合法例规定。

屋宇署主要审核的事项包括发展参数、结构安全、消防安全、卫生及环境和相关规例的要求，亦会把图则转介予其他相关的政府部门，由他们就其关注或规管的范畴进行审议。如图则未能符合相关要求，则申请不会获批。一般而言，於单位内摆设组装家私不受《建筑物条例》规管。

不过，若是利用结构墙安装入墙式钢铁支架的方式加建阁楼，除属于结构性建筑外，更有可能超出单位承重，影响大厦结构安全。如在没得到许可下加建，均属违法。另外，加建阁楼往往缺乏独立通风设计、采光不足及缺乏走火设计，以上缺陷均有机会违反《建筑物条例》。一旦被发现，屋宇署有权向业主发出「法定清拆令」，要求业主清拆僭建还原室内原间隔。

