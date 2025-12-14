70万翻新九龙塘近半世纪旧楼 648呎三房改两房 扩大客饭厅 满足音响发烧友情侣

今次参观的九龙塘碧丽阁单位有48年楼龄，面积648方呎，一对热爱音乐的本地情侣购入单位后，认为原本的装修设计和间隔不合用，于是邀请Page Design设计团队，斥资约70万，将原本三房格局改为两房两厅一厕，原本无用的走廊空间转化为实用空间，扩大的客饭厅再配置了立体音响系统。全屋以香槟色与灰色为主调，营造出低调型格又兼具轻奢质感的生活空间。

重新布局免浪费走廊空间

单位原本为三房，客厅狭窄且动线凌乱，客人如要使用洗手间，需经过厨房才能到达，既不方便又浪费空间。由于屋主只需主人房及一间客房，设计总监Kay决定拆除紧邻客厅的一间房，改造成饭厅区域，同时调整厕所与房门朝向，使动线更流畅。

九龙塘碧丽阁单位装修前格局。

九龙塘碧丽阁单位设计师Floor Plan。

装修前：

装修后：

设计师首先将最靠近客厅的房间完全拆除，改造成饭厅区域。然后调整房门与客厕朝向，优化动线，原本通向长走廊的主人房、客房门，全部改为面朝客厅，形成「眼镜房」格局，原本的走廊空间则划入主人房与客厕内，令两个空间都更宽敞舒适。

客厕原设于厨房尽头，狭窄难用，所以在重新分区后，设计师将客厕入口移至饭厅旁吧枱位置，朝向客厅，无论家人使用还是客人造访，进出都更方便，空间分区也更清晰。

屋主喜爱与朋友相聚，设计师拆掉厨房间隔墙，改为开放式设计，配合吧枱及扩建后的饭厅，一入门便能感受到开阔的空间感，屋主备餐时可与客人一边谈天，一边享受音乐，整个空间气氛愉悦自在。另外，厨房以全嵌入式设计收纳家电，中岛延伸出吧桌，既是早餐枱亦可待客用。

客饭厅中间的承重柱无法拆除，设计师就巧妙以灰色木饰包裹，改造成高身饰柜，用作展示美酒收藏，既遮盖结构又增添个性，将原本的硬伤变成设计亮点。

嵌入式音响组合多达五个配件

全屋最大特色是「隐形音响系统」。屋主夫妇热爱音乐，对音质要求极高。电视墙上嵌入五组音响配件，饭厅墙面亦设环绕喇叭，营造立体音效。

设计师特意将客厅电视墙墙身加厚，将喇叭嵌入墙内，仅露出正面，既不破坏墙面整体感，又能确保音响效果，外观型格，成为全屋风格的亮点。

为确保声效与美观兼备，设计师特意加厚电视墙，将喇叭隐藏墙内，只露出前端，令墙身整洁俐落。墙面选用防水防污布质墙纸，灰色斑驳纹理具艺术感之余，也易于日常清洁。

香槟灰基调 展现低调奢华

全屋采用柔和的香槟色与灰色木饰作主基调，搭配石纹材质与布质墙纸，搭配百叶窗帘，氛围沉稳舒适。木器工程为最大支出项，连同灯槽共约22万元，几乎所有家私均为度身订制，确保空间利用与风格一致。

设计总监Kay特别指出，主人房与客房之间未采用传统砖墙，而是采用了软隔断。中间夹层填入隔音棉，既能储物又具隔音效果。客厅沙发背后设半腰柜以作收纳，天花加入隐藏灯槽与木饰包边，灯光柔和不刺眼。

至于客厅沙发背后设置横向半腰柜，用于收纳杂物与餐厨用品。天花部分包装木器并预留灯槽，搭配隐藏式灯具，光线柔和不刺眼。全屋门扇也均为定制木器，与柜体色调一致，整体感更强。

整个工程历时约4个多月，总花费约70万元。除了木器工程之外，主要开支包括墙身及间格改动、旧窗更换、防水墙纸及智能变色灯具。设计师通过对旧楼格局的大胆调整与细节定制，最终让 648呎单位既能满足情侣同住和家人探访的需求，又完美契合屋主的生活爱好。

图片由Page Design设计团队提供

