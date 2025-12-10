渗水旧楼变日式田园风新居 重点解决采光问题 设计师：业主美学要求高

今次参观位于西营盘怡景花园一个400呎的两房单位，屋主为一对年轻夫妇，以58万元装修新居。设计公司微工作室（Mstudio）表示，单位楼龄约38年，且位于顶层，原本的状态已十分破烂，还伴随渗水及采光不足的问题，经过精心设计与巧妙布置后，最终打造成充满日式田园风情的明亮温馨家居。

窗边地台成客厅亮点

走进改造后的单位，扑面而来的是浓厚的和式氛围，大量原木、藤网及木架营造出温馨自然的环境，让人仿佛置身于日本民居中。设计师表示，女主人是一位平面设计师，「她对艺术的触觉比较敏锐，对家居的美学要求相当高。」

客厅亮点是有一个窗边地台，是屋主夫妇特意要求增加的设计，该位置采光充足，是屋主日常插花、冥想、工作和社交活动的据点，他们亦喜欢在上面布置不同的节日装饰。设计师说，「当一群朋友上门时，可以坐在地台上，不用很正式地坐在梳化上，更显自由随心，亦可以在这些装饰前拍照打卡。」此外，该地台还融入储物功能，可收纳插花工具和其他物品。

设置猫洞方便宠物进出

值得注意的是，两只猫咪也是屋主夫妇的重要家庭成员，设计师特别为牠们量度贴心设计。例如在主人房和洗手间的门下方设有猫洞，方便猫咪自由进出。洗手间的洗手盆底柜亦放置了猫砂盆，让猫咪可以自行如厕，隔绝气味，更毋须在客厅见到猫砂盆。

楼底不高 刻意减少吊灯

旧楼楼底较低且采光不足，作为需要经常居家办公的夫妇，充足的采光是他们的核心需求，虽然已有窗边地台增加日常工作的光线，但对于整个家居而言仍不足够。面对该问题，设计师在不同的柜身和电视机墙身上安装灯带做点缀，并在单位凹位处运用不同的向上照射化解阴暗问题。设计师更刻意减少吊灯的使用，「因为旧楼楼底都比较矮，如果我们还有很多下吊的装饰，就会令到空间更压缩。」

艺术漆增添层次感和艺术氛围

此外，单位墙面处理也颇具匠心，由于香港潮湿的天气容易导致墙纸破损，设计师选择了一种称为艺术漆的材料，「它在不同灯光反射下会有不同的图案出现」，为整个空间增添层次感和艺术氛围。

主人房的设计同样充满巧思，床头安装墨绿色板，「屋主很喜欢进房即有田园的感觉。」另外，这种绿色元素亦在洗手间有所体现，墙身上铺设绿色瓷砖，与整个空间的原木形成连贯的自然氛围。

图片由微工作室（Mstudio）提供

相关文章：四口之家80万筑日式田园风 一设计增亲子游戏区 实现「亦动亦静」理想之家

相关文章：退休夫妇88万翻新美孚新邨 称「人生最后一次装修」筑安心养老宅 一个设计方便轮椅畅行

相关文章：68万改造400呎蜗居变宠物乐园 巧分4区毛孩畅玩不打扰 起居室特设猫咪通道

相关文章：居屋变身动漫迷Dream House 潮玩如艺术品展示 增隐形空间收纳近千款模型

相关文章：北角40年旧楼90万翻新 打造小朋友游乐区 设绳网及滑竿满足攀爬喜好

相关文章：$95万翻新天后四口之家 750呎两房变三房满足女儿 一类艺术工艺最烧钱

相关文章：新婚夫妻68万 改造600呎安乐窝 工业风遇上胡桃木 巧妙灯装横梁增空间感

相关文章：回流夫妇75万改造美孚新邨 假天花错觉改善楼底矮 碍眼结构墙变艺术区

相关文章：退休夫妇24万轻装修白石角新居 神主牌位设计简约融入玄关 书房特设地台扩充收纳量

相关文章：惜书之人75万空间大改造 走廊墙暗藏书柜 特色趟门为女儿改用磁石板

相关文章：旧居55万大翻新 梗厨改半开放式 玻璃屏风具通透感 电视柜化身猫跳台