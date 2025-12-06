家居自备防火用品惹热议 灭火毡不可乱洗 用错灭火筒恐加剧火势 附家居火警8大黑点

大埔宏福苑五级大火酿逾百死，有居民指起火当日火警钟没有响起，令市民惊觉大厦防火系统未必万无一失，甚至开始讨论家居自备防火设备的重要性。​事实上，消防处向来鼓励市民设置灭火筒及灭火毡等设备，额外多加一重保障，并曾列出不同家居消火设备类型，以及使用时注意事项，方便住户选用和保养。

网上有人发文讨论家中应该自备哪些防火装备，引来热烈回应。有人推荐灭火筒，表示操作简单，适用小范围火警，但需每年检验保养；有人则认为防火毡最实用，可迅速盖住细火源，尤其长者及儿童操作方便；其他建议则包括电筒、防烟面罩、湿毛巾及火灾逃生包，增加安全求生机会。

根据消防处专题网页，在灭火毯、灭火筒及独立式烟雾感应器的「消防三宝」之中，灭火毡适用于大多数厨房内发生的小火，如煮食油火，应存放在原装的保护袋或盒内备用，并于使用一次后更换。

灭火毡适用于大多数厨房内发生的小火，如煮食油火，应存放在原装的保护袋或盒内备用，并于使用一次后更换。

消防处建议，每个厨房要在远离煮食炉具的当眼处挂放一张灭火毡，并确保下方有足够空间拉出灭火毡，可以在厨防起火时及时取用。此外，住户要定期张开灭火毡检查有否损坏，如有破坏便要立即更换；如须清洗，应按照生产商指示进行，千万不要使用洗衣机或进行干洗。

返回目录

除灭火毡外，消防署建议在面积少于1,000方呎的单位内，应设置一支2公斤干粉灭火筒，如大于1,000方呎，可按需要增加灭火筒数目。在洋房或多层复式单位内，每层可设置一支2公斤干粉灭火筒，并尽量设置在单位中心位置，以确保发生火时能及时取用，但切忌阻碍逃生。

除灭火毡外，消防署建议在面积少于1,000方呎的单位内，应设置一支2公斤干粉灭火筒。

常见灭火筒可分为水剂、泡剂、二氧化碳及干粉剂等类型，其中以干粉灭火筒较适合家居使用。使用灭火筒时要分辨火源性质，否则可能会导致火势加剧，甚至对使用者造成伤害。大部分种类灭火筒都是直接喷向火源底部，但亦有例外，例如使用泡剂灭火筒时，要将泡沫由上而下覆盖火源。

返回目录

返回目录

1. 干粉式灭火筒

干粉式灭火筒适用于大多数火警，包括电火或燃烧中的易燃液体。不过，因喷出的干粉会减低能见度，令人难以辨别方向，所以使用前应认清逃生方向，并与火源保持安全距离，以便及时逃生。

2. 二氧化碳气体式灭火筒

二氧化碳气体式灭火筒适用于电火、燃烧中的任何易燃液体、电子仪器或文件等。由于二氧化碳可以令人窒息，因此消防署提醒使用该类灭火筒后应走往空旷地方。

3. 水式灭火筒

水式灭火筒适用于燃烧中的木料、胶料、 纺织品或纸张等，但切勿用以灌救电火、燃烧中的易燃液体或金属品。

4. 净剂灭火筒

净剂灭火筒适用于电火或燃烧中的易燃液体、电子仪器或文件等。当使用净剂灭火筒后，应走往空旷地方。

5. 泡沫式灭火筒

泡沫式灭火筒适用于燃烧中的易燃液体，惟切勿用以扑灭电火。

相关文章：星岛申诉王｜夺命大火 市民添置家居「防火三宝」 灭火筒+灭火毡+烟雾侦测器正确使用手册

返回目录

消防处提醒，添置家居手提灭火设备后，还要记得定期检查。若发现手提灭火筒生锈、泄漏或破损等，便要立即安排修理或更换。

检查部份包括灭火筒喉管、喷咀、揿手及安全锁针，以确保其状况良好，即没有生锈、变形或损坏等。如有压力指示器，亦需要定期检查，以确保灭火筒内有足够压力及没有泄漏。

返回目录

独立火警侦测器的功能是在火警发生初期向处所内的人发出警报，使他们有更多时间疏散，不致因为浓烟及高温而无法逃生。

独立火警侦测器以电池操作，安装方法简单，无需特别技巧。侦测器通常附有底座，底座只要用胶纸或螺丝便可轻易固定于天花表面，然后装上侦测器即能操作。

独立火警侦测器的功能是在火警发生初期向处所内的人发出警报，使他们有更多时间疏散，不致因为浓烟及高温而无法逃生。

消防处指，现时独立火警侦测器技术发展成熟，能与时下的智能家居科技融合，普遍在零售商舖或网上平台有售，当中有些的使用期可长达10年。

由2021年9月1日起，所有自愿在处所内安装的独立火警侦测器均获豁免受《消防(装置及设备)规例》(第95B章) 所规管。换言之，市民购买独立火警侦测器后，可自行而无须委聘注册消防装置承办商进行安装及保养。

返回目录

另一方面，由于火警期间，杂物会因燃烧而释放一氧化碳、氰化氢等毒气，浓烟往往比火焰更快致命，因此坊间也有人建议准备防烟面罩。

目前市面上的防烟面罩（Fire Escape Mask），主要由耐高温罩体及高效滤片（活性炭及静电滤网）组成，能过滤有害物质，提供15至30分钟干净空气，保持清醒视野，让使用者沿楼梯低姿态逃生，或在单位内等待救援时提高存活机会。

防烟面罩使用4步骤

第一步：撕开铝箔包取出防烟面罩。

第二步：用双手将面罩撑开。

第三步：滤片面朝前，将面罩从头顶罩下。

第四步：调整口鼻位置，完成。

不过，由于防烟面罩不能在氧浓度为17％的环境下继续使用，因此使用时间视乎火灾的严重情况会有所缩短。另外，防烟面具使用时间亦会受面具内活性碳的品质、火场既空气湿度、气体浓度、气体种类等因素影响。

返回目录

很多家居火警意外都是人为疏忽引致，因此平日要注意家居安全，小心防火。一旦遇上火警，必须保持冷静，紧记逃生方法及路线逃离火场，保障生命安全。

1.炉具及燃料

烹饪时应小心炉火，提防食物烧焦或滚泻。如果在煮食途中需要外出，紧记先要熄灭炉；炉具四周不应堆放杂物,如废纸或其他易燃物品。不应存放多于一罐石油气或火水，而燃料必须远离火炉或任何热源。

2.暖炉/暖风机

切勿将衣物置于暖炉或暖风机上烘干。

3.电器用品

电视机及影音器材后面要预留充足的空间，以便散热。不使用时最好将电源截断。

4.插座

切勿把多个插头连接在同一个插座上，避免因电路负荷过重，以及插头接触不良引致漏电失火。

5.吸烟

切勿在床上吸烟，因为可能会烧著被铺、枕头或床褥而酿成火灾。另外，应确保烟蒂及火柴完全熄灭，并置于烟灰盅内。

6.火柴或打火机存放

应将火柴及打火机置于小孩不能触及的地方，并要教导他们不应玩火。

7.露台/窗台杂物

堆放于露台、窗台或冷气机篷的杂物如遇上火源焚烧，火势将迅速向上蔓延至多个楼层，因此应定期清理。

8.大门与走廊杂物

大门和走廊堆积杂物，例如鞋架、婴儿车、小型购物车等会妨碍逃生，需要提醒管理处跟进，保持大厦公共地方及通道畅通。

返回目录

相关文章：床头转插手机充电突起火 北上购电器藏家居危机 消委会予5大注意事项 附转插使用安全贴士

相关文章：单位历火劫 损毁评估不容忽视 家居装修理赔 必需标准报价单

相关文章：买楼一定要火险 保费保额如何计？易与家居保混淆 即睇3大注意事项

相关文章：港楼防火要求较美国更严 25层以上需设隔火层 厨房改建开放式或违法

相关文章：山火高危地区恐拒受保 业主需自行承担重建费 专家列四大情况 香港村屋也不获承保火险