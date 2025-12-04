4大技巧用尽家居空间 上下位置各有功能 猫奴与主子各得其所

香港住屋环境向来「寸土寸金」，无论是租客或业主，都希望尽用单位每一寸空间，近日就有网民分享如何将一个约420方呎两房单位「用到尽」，并总结出4大技巧，每个细节都贴合香港小家庭需求。

一位网名为「H酱日记本」的前建筑师博主，平日会在社交媒体上分享自己生活的点点滴滴，获许多网民回应指其在港的家居显得很大，于是她在其中一段影片中分享了自己规划家居的心得。

1. 功能重组：「混搭」各种上下组合

片中总结的第一个技巧为「功能重组」，除了常见的「上床下桌」，亦采用了「上面洗手盆，下面洗衣机」的组合，表示「多做一个上下水就省出了很多空间」。有网民问如何做到两者组合，她解释，洗手盆选择后置排水口的款式，然后洗衣机买超薄款，也留出后方空间放置排水管。

对于餐桌旁边的储物柜下方空间挤迫，若放置日常物品会很难取用，但作为一名猫奴则另有想法，她在低处的空间放置猫用自动喂食器和饮水机，并在客厅卡座下方留空，刚好摆猫砂盆，餐台脚则缠上猫抓毯，形容为「人和猫在不同高度活动，互不打扰。」对于有网民担心猫砂盆放在餐桌边会有异味，她解释指对面连通洗手间的通风系统，不会有异味。

此外，床铺上面的空间也可以加以利用，例如订制到顶的薄身收纳柜，收纳日用品的同时亦可作为隐形梳妆台。

点击即睇如实操画面：

2. 向上发展：不同小型物品尽挂墙

第二个技巧是「向上发展」，除了大门后方的洞洞板可挂钥匙、包包及口罩，门后还能挂两双常穿的鞋子，换鞋凳也做成折叠挂墙的款式，收起来仅占5cm墙面，打开则能临时坐下换鞋，十分方便实用，甚至穿衣镜的趟门也设可推拉式洞洞板，需要照镜子时拉开，不需要时便是包包悬挂处。

同时，厨房厨具清洁工具也挂上墙，雪柜门上也磁吸了厨房纸巾、透明薄膜、烘焙刮刀和多用餐匙，方便拿取兼不占空间。

点击即睇实操画面：

3. 一物多用：床底及梳化皆可储物

第三个技巧是「一物多用」。根据介绍，她在床底下塞满换季的被子和行李箱；梳化座位可以轻松拉起，有支架支撑，下方空间可以放抱枕、毛毯及猫玩具等杂物，不用再添置收纳箱。

4. 见缝插针：10cm缝隙也可尽用

第四个技巧是「见缝插针」。她分享其独门心得，浴室可以加厚挡水墙，「抠出一个壁龛」，放洗护用品，不用摆置物架，节约地面空间；马桶旁的10cm缝隙亦可放「窄款垃圾桶」兼收纳迷你马桶刷，整洁及易打理。

客厅梳化底部的空隙也可利用起来，塞进一个C型小茶几，平时推进去不占地，拉出来就可即时用作办公，还可以用来与先生斟茶对饮。

点击即睇实操画面：

除了上述列出的4大技巧，她亦在其他影片中分享了其他设计细节。虽然时下颇为流行开放式厨房，但她担心油烟问题，在玄关和厨房处设置了「蜂巢隔断」，做重油的菜肴时可以合上，厨房与餐厅间亦有可开合的窗扇。

此外，书房和客厅也打通了一幅墙，其将半面墙做成窗户。她解释道，因书房是上床下桌设计，这样做既可以减少高架床的压迫感，还可以方便她和先生在办公时透过窗户看到客厅的电视画面，而窗户下面的空间也做成了书架，「绝不浪费每一吋空间」。

相关文章：改造零装饰白墙 $200低成本DIY 无需钻孔不留痕 即睇简易安装3步骤

相关文章：两房巧变三房 仅花$6000 即睇7步改造 私人空间与储物量兼备

相关文章：30元DIY改造「怀旧」洗手间门款 即睇6步变身长虹玻璃门示范 悭钱易上手

相关文章：内地90后女生翻修农村旧房子 打造轻欧风格 声称成本仅10万

相关文章：工程师20万装修旧楼DIY 单计清拆已花近8天 奉劝没经验人士不要碰

相关文章：豪晒15万靓装修旧公屋 小女书女教10招悭钱翻新

相关文章：荃湾公屋自行装修1万元有找 港男分享铺地板心得 网民大赞：好贴地