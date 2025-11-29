宏福苑五级火｜搭竹棚灵活性高 减外墙负荷 转金属棚恐波及小型工程「冷气维修都要8000蚊」

大埔宏福苑前日（26日）发生五级大火，伤亡惨重，大厦外墙架设的棚架成为关注焦点。除大厦大维修外，现时住户单位维修或更换冷气、窗户及水喉等，少不免需要搭建悬空式竹棚架（俗称「吊棚」）作为工作平台。有棚架业界人士接受《星岛头条》查询时表示，若日后硬性要求只能使用金属棚架，将会增加施工难度及危险性，预计成本亦会贵逾一倍。

竹棚减外墙负荷

从事搭棚30多年麦先生表示，香港竹棚架拆卸快速、柔韧性好，灵活性与高处稳定性均较理想，能更好应对高处作业的受力需求，因此至今仍然是高楼外墙维修或装修的首选。他指，香港建筑环境密集，而部分楼宇结构未必适合使用较重的金属棚架，担心尤其是旧式唐楼的外墙难以承受额外负荷。

金属棚架增高空施工风险

多年来已有意见指香港以竹棚为主流，与国际惯常做法不同，令人担忧其安全性。不过麦先生表示，若将吊棚改为金属棚架，工人面对的风险亦有机会增加。他解释，在高空位置搭棚时，安装「第一条竹」及最后收棚本已是风险最高的工序，如再使用更重的金属物料，将会提高施工难度，并间接增加物料堕下或工人失足风险。

他又补充，即使金属棚架较竹棚耐燃，但在高温火势下，金属结构同样可能因受热软化而失去承托力，并非绝对安全。

人工时间成本大增 业主要埋单

至于成本方面，麦先生表示，一旦全面转用金属棚架，整体工程开支势必大幅上升，最终转嫁到业主身上。他指，竹枝较短且较轻，一名工人一次可搬运十多枝；若改用金属铁通，每次可搬数量大幅下降，「至少要多走一至两转，亦可能要多找一个人帮手」，令搬运时间及人工成本同步增加。

以维修冷气、搭建一个标准8呎吊棚为例，每个为3500元；如使用金属棚架，预计费用则为8000元，即价格增加逾一倍。麦先生指，冷气机本身寿命有限且故障率不低，曾有客人安装后翌年电路板损坏，需要再度搭棚维修，「如果每次整冷气都要8000蚊，对小业主来说负担都相当重。」

谈及今次大埔宏福苑火灾，麦先生认为，竹棚在香港已有几十年历史，每年都有不同程度的火灾发生，但演变成严重灾难，成因并非单纯金属棚架或者竹棚的选材问题，亦可能与地盘安全监管不足、管理及施工程序存在漏洞有关。他认为，应按实际场景保留竹棚的应用空间，不应一刀切全面以金属棚架取代，让业主在安全前提下有合理选择。

发展局表示，为令社会安心及为建造业安全施工提供更好的保障，政府认为应该拟定路线图，以便在合适工地环境下尽快改用金属棚架。与会业界代表均对此方向表示理解及支持，同意制定「非一刀切」但方向清晰的行动纲领，包括下一步工作需要识别何种工作情景比较适合转用金属棚架（例如新建楼宇及位处街道比较宽阔的现楼维修），接着为符合该等情景的工程项目转用金属棚架订定一个比较进取的路线图，并在拟定路线图时考虑以下三个要素，包括竹棚工人和竹棚专门承建商在转型过程中的承受能力、金属棚架的来源要有稳定供应，确保供应充裕、金属棚架的运输和储存安排。

竹棚问题惹起关注，前天文台台长林超英在社交平台发文，质疑「易燃的围网和发泡胶是明显的物质祸首，何以被追究的对象竟然是相对不易烧着的竹？」

他又指，2009年为工程界保就业的「屋宇更新大行动」开始，「全港无数人吃了大茶饭团伙的苦，除了花钱，还要在不人道的全面围封中生活以年计，没有人理他们的苦况，现在还增加了火灾死亡威胁。」最后林超英提出一连串问题，「维修为了改善生活，何以变成死亡陷阱？」、「为甚么出事，只见『物质』，不见人和制度？」

