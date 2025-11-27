大厦混凝土能承受800度高温 工程师料宏福苑结构未严重受损 惟居民短期未能重返「勘查至少半年」

大埔宏福苑五级火｜大埔宏福苑五级火警，消防搜救时发现建筑物外墙棚架上有保护网、防水帆布、塑胶布等疑未符合不助燃的防火要求，市民担忧火情会否影响大厦楼宇结构，甚至需要拆除重建。有结构工程师接受《星岛头条》访问，估计大厦结构未至于严重受损至需全部拆除重建。

注册结构工程师倪学仁解释，大火对楼宇结构的影响主要取决于温度及燃烧时间。一般而言，住宅大厦钢筋会有约厚15至25毫米的混凝土保护层以提供不少于一小时的防火时效作。若火场温度未超过摄氏800度的高温，即使燃烧时间较长，对混凝土及钢筋结构的影响依然轻微。相反，若温度极高，即使短时间亦可造很大的损伤。

注册结构工程师倪学仁。

倪学仁指出，即使整场大火持续时间长达十多小时，但根据现场影片，外墙棚架局部地区性的燃烧时闲较短，反而个别单位内的燃烧时闲较长，因此估计大厦整体性的结构未至于严重受损至需要全部拆除重建。

目前大厦火势受控，倪学仁表示，待大火熄灭后，房屋署独立审查组与承建商/法团聘请的注册结构工程师，会针对屋苑内外受火灾影响的结构构件，逐一进行详细检查，并可能有需要凿开部份混凝土构件以勘测确认混凝土保护层及其后面的钢筋受这次火灾影响的程度，如被烧至保护层爆裂、失去保护作用、钢筋受损的情况，则需要提供修补的方案，包括可能需局部重建结构件或加固的要求。

他续指，若有个别混凝土墙身或柱子受到某程度严重破坏，结构工程师将会对这些个别结构件进行详细检查，并针对检查结果提出修葺方案，如混凝土被烧至于爆开露出钢筋，而内里的钢筋被烧至变形，则需要考虑更换或重置受影响部分或额外的加固方案。预计未来的工程料将集中于一般混凝土修复工作及重舖外墙饰面外，对局部严重受损混凝土亦需进行加固工程或特殊性结构修葺。

修复路漫长 勘查料需半年以上

倪学仁坦言，是次屋苑修复路漫长，外墙亦需搭建棚架才可进行详细堪察，所以单单提交火灾后大厦结构评估及建议修复方案供独立审裁组批核料需半年以上。

另外，由于涉及的楼宇座数及楼层较多，复修时间及费用现阶段难以估算，需要视乎个别单位以及公众设施破坏情况，如大厦煤气、电讯系统、电力、电梯等会否受火灾严重破坏。

他提到，相比起修复工程费用，此次大火造成的死伤对住户造成的心理阴影，以及对屋苑在二手市场价格的冲击，恐怕才是最大的损失。若撇除上述心理因素，单纯进行局部修复的成本，理应不会高于重建。

相关文章：大埔宏福苑五级火｜市民忧棚网阻燃性 多个大维修屋苑展开拆除工作

相关文章：宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应

相关文章：港楼防火要求较美国更严 25层以上需设隔火层 厨房改建开放式或违法