内地女生10天改造10年旧屋 花费不足万元 低成本营造法式氛围

哪怕是墙身剥落的旧单位，只要花点心思，也可以DIY成理想窝居。近日就有网民用10天时间将10年旧屋改成法式复古风，而且花费不到一万元（人民币，下同），用低成本做出了高级感。

改造前墙身剥落 又暗又闷

一位网名为「蒲公英的改造梦」的河南女生在小红书发帖，分享了自己改造单位的经过，其中一段「10年老房爆改」的影片中可见，改造前房间墙身斑驳剥落，露台门单调多尘，客厅和睡房各有一个衣柜，布局随意散乱，加上与深红「猪润色」家具堆一起，使整个屋内又暗又闷。

单位经改造后，墙身改成温柔的「春雨色」，贴了石膏线后突显了墙身层次感，房门和餐边柜等家私都统一改成奶油色的象牙白；露台门加贴了黑色PVC线条，不再单调；橄榄绿的沙发也通过替换红框黑花抱枕套，显得超有法式感，晚上打开落地灯，氛围感满分。更关键的是，所有改动都能在日后拆走，完全不担心被业主扣减按金。

分享小细节 避免弄脏地板

根据影片显示，她自购了一些简单材料，包括自黏石膏线、「春雨色」乳胶漆、羊毛刷及旧报纸等。由于墙身原本贴住已有十年历史的破旧墙纸，她先把墙纸彻底清除，再铺设石膏线并髹上乳胶漆，立即营造出温柔复古的氛围。

髹漆完成后，她在大面积留白的墙身挂上装饰画，例如是梳化背后的墙面，配合有层次的墙身设计及柔软窗纱，整体错落有致。

影片中还有一些细节做法值得参考，例如在髹乳胶漆或喷漆时，若怕弄脏地板，可先铺旧报纸或塑胶薄膜作保护，用后直接丢弃，既可节省时间，又可减少清洁开支。

象牙白木漆取代「猪润色」

影片案例中的「猪润色」木门与餐边柜是改造重灾区，经仔细考量后，她选用了低TVOC象牙白木漆，并分享指木漆的挥发性有机化合物含量小于国家标准20倍，闻上去亦无味道，就算不慎沾到手上亦不会发红发痒，用清水冲洗便可轻松洗净残留漆痕。

她以木漆为睡房及浴室两道木门、露台与厨房两扇趟门及餐边柜重新上色，过程中用上滚筒刷，并以闲置旧盘控制用漆量；上色前先在旧盘内来回滚动数次，避免油漆滴落，减少日后清洁难度，其后才薄涂于门板和柜门。

露台门改出法式雕花门质感

其后，她又将客厅白色衣柜拉手与门把手拆卸下来，用旧报纸垫着，喷上金色漆，与奶白色柜体搭配，展现法式精致。餐边柜还贴上雨燕归巢图案的法式贴纸，使外观更显层次感。

最方便巧妙的改造位置，莫过于对露台门的处理，原本设计十分单调，她简单转换一下思维，用黑色PVC线条贴出「丰」字造型，再将门框髹成象牙白色，轻松获得法式雕花门质感的趟门，阳光照进来时，超有氛围感。

其他部分方面，她通过替换家私来提升效果，例如改换梳化抱枕套、舍弃睡房衣柜并将客厅衣柜迁移至睡房，安装法式吊灯、落地灯及地毯摆件等细节装饰，全程没有变动硬装结构，靠软装配搭及局部翻新令旧屋焕新一新。

花费一目了然 合计9095元

此外，影片中列出的花费清单亦一目了然：

大件开支：乳胶漆1200元，窗帘1200元，床1200元；

小型家私：床垫450元，窄床头柜295元，电视柜510元，茶几180元，金属边几34元，餐椅243元，鞋柜350元，露台衣架328元；

软装细节：主灯720元，落地灯和射灯共计237元，地毯133元，装饰画220元，餐台布49元，露台趟门改造76元，餐边柜贴纸56元，改色油漆409元，小摆件165元，抱枕套58元，电表箱贴纸12元，金色喷漆25元，石膏线450元；

其他开销：安装灯具200元、保洁200元，

换言之，总计花费9,095元，已将旧屋改头换面，转变为法式风格的理想窝居。帖文其后在社交媒体引起热烈讨论，不少网民留言赞叹，直呼「这真是花最少的钱装最好的家」，有人直言想照办煮碗改一改，还有人追问改造细节，而该博主也热心回复说愿意帮忙参谋。

