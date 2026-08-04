火星惊现外星人？ NASA照片掀热议

关于宇宙中是否存在外星生命，坊间一直争论不休。近日，美国太空总署（NASA）一张多年前拍摄的火星照片再度在网络上引发热烈讨论，画面中疑似出现一个形同人类步行的神秘身影，被网民戏称为「火星步行者」。不过，科学界对此抱持否定态度，认为这纯粹是岩石在特定光影下所造成的视觉错觉。

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该张备受瞩目的照片是由NASA火星探测器「精神号」（Spirit）于2007年所拍摄，呈现的是一片荒凉的火星山丘景貌。在乱石堆中，一个形状奇特的物体显得格外醒目，其外观犹如一个人正伸展双臂、向前迈步，仿佛正在山谷间行走。

相片2007年拍摄

照片曝光后，部分网民深信画中物体是「正在行走的外星人」；亦有人推测，这或许是一尊呈现「单膝跪地、单手伸出」姿势的古代外星雕像。不过有网民则坦言，这只是一块形状独特的岩石，在特定的光线与阴影折射下，呈现出酷似人形的轮廓。当然有人提出，若有外星文明遗迹，当局绝不可能轻易将照片公开。

NASA一直强调，迄今为止并无任何证据证实外星生命的存在，亦未在火星上发现任何现存或曾经存在生命的迹象。科学组织《行星学会》（The Planetary Society）曾专门针对该照片发表文章指出，这其实是典型的「空想性错视」（Pareidolia）现象。这是一种大脑的心理反应，人类天生倾向从无规则、随机的形状中，强行辨识出熟悉的人脸、身形或图案。