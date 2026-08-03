欧盟人工智能法全面生效 AI生成内容须强制标示 违者面临1.35亿罚款

欧盟的人工智能（AI）法8月2日起全面生效，欧盟委员会的AI办公室与各国当局，开始执行影响欧盟内外数百万个AI应用的透明度规定，聊天机械人与互动式AI系统必须告知使用者，他们正在与AI而非真人对话。使用AI编辑或生成的影像、影片或音讯，即所谓的「深度伪造」（Deepfakes），亦必须清楚标示。而AI生成或窜改的内容，也必须带有机器可读的标记，以便更容易被侦测。

未能履行透明度义务的组织，将面临最高1500万欧罗（约1.35亿港元），或全球年度营业额3%的罚款，以两者中较高者为准，而且不包含延长的宽限期。在8月2日之前生成但在此之后发布的内容，仍必须符合标示要求。

使用AI编辑或生成的影像须强制标示。路透社

AI生成内容须强制标示。路透社

欧盟人工智能法案周日起正式全面生效。路透社

欧盟新规强制「贴标签」辨内容真假。路透社

AI生成还是真人 强制贴标签

作为欧盟委员会下设的专门机构，人工智能办公室今后将能够对大型人工智能模型进行评估与核查，以确保其符合相关规定；这将要求供应商向该办公室提供登入权限，在某些情况下甚至需在产品投放市场之前即予以配合。

欧盟各成员国的监管机构，将负责对规模较小的人工智能模型执行相关规则。

布鲁塞尔的工作团队将有权开展调查和检查，若发现违规行为，可要求相关企业采取补救措施。在此框架下，欧盟委员会可对新模型的部署施加限制。

豁免艺术讽刺等作品

新法规定由AI全面生成或修改、涉及公众利益的文字，以及深伪图像、音讯及影片，必须贴上欧盟官方制定的水印或其他识别标签，让欧洲民众能即时知道内容由AI创建并分辨真假，从而打击欺诈及不实讯息传播。艺术、创意、讽刺及虚构背景作品则可获一定豁免。

从网络零售商到旅游业者、广告代理商等欧洲企业，正争相为聊天机械人、深伪技术及AI生成的行销素材加上标签，以符合欧盟推出的首批针对消费者的AI法规。

或令企业成本增 消费者困惑

零售游说集团Eurocommerce批评，「无差别标签」会对企业构成不符比例的合规成本，同时令消费者感到困惑。

欧洲电脑与通讯产业协会（CCIA Europe）警告，新指引对「深伪」技术的定义过于广泛，导致几乎任何AI生成的内容都需要加上标签，「如果每张图片和内容都一视同仁地对待，那加标签就一点意义也没有了」。