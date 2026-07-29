熊本7.1级地震︱证实首宗死亡个案 民宅倒塌挖出心肺停止女子 医院挤满伤者

日本熊本县于7月28日下午4时27分（当地时间）发生7.1级极浅层强震，导致多地传出房屋倒塌、火灾及爆炸等严重灾情。直至晚上，当地通报确认首例罹难者，是一名从倒塌民宅挖出的心肺停止女子。目前全九州目前已有至少282人受伤送医，并有多人失联，日本首相高市早苗已于总理官邸召开「非常灾害对策本部」会议，陆上自卫队亦已紧急出动投入抢险救灾。

民宅倒塌挖出心肺停止女子 送医不治成首例死者

日本气象厅随后将今次地震正式命名为「令和8年熊本地震」，晚上最新灾情消息显示，熊本市南区的「济生会熊本医院」证实，一名女子在八代市一处民宅倒塌现场被搜救人员救出，送抵医院时已处于到院前心肺功能停止（OHCA）状态，经抢救后仍不幸宣告不治，成为今次熊本地震首例通报死亡个案。

此外，警方与消防单位亦证实多处重灾区已发现多名死者，确切罹难人数仍在统计中。

各大医院急症室爆满 宇城综合医院暂停接收新患

强震造成大量民众受伤，当地医疗系统面临极大压力。济生会熊本医院透露已收治逾60名伤者；熊本市民医院截至晚间9时已收治43名伤者，当中8人重伤、19人中等症状。

同样位于东区的熊本赤十字医院截至晚间8时50分已收治57名伤者，考量到医疗量能，该院宣布29日至31日暂停门诊咨询及预定住院病人的收治。宇城综合医院收治约40名伤者（其中10人重伤）后表示已无力处理更多急诊，被迫暂停接收新病人。

冰川町八代北部地域医疗中心亦已收治约80名伤者。八代市医师会立医院因值班医师受地震影响无法出勤，已协请邻近医院支援应对。

AEON MALL震后突爆炸大面积坍塌 消防指有多人死亡

除了房屋倒塌外，连锁购物商场亦发生严重二次灾害。位于熊本县嘉岛町的购物商场「永旺梦乐城熊本」（AEON MALL），在强震发生后约1小时突然发生严重爆炸，现场冒出阵阵白烟，导致建筑物中央及2楼发生大面积坍塌。

爆炸发生后，现场约有200名顾客及员工紧急疏散至外围停车场，但当地消防人员指现场有多人死亡，且仍有约20至30名商场员工和顾客疑似失联或受困于废墟中，搜救队正全力开展救援。

纸厂烟囱折断多人失踪 警消自卫队全线搜救

其他灾情方面，八代市日本制纸工厂的巨大烟囱被强震剧烈摇晃至折断，现场传出多名工人失踪；最大震度达7级的冰川町则接获至少20起房屋倒塌通报。

熊本县警察总部表示，目前全县已确认至少12起房屋倒塌事件及4起人员受困报告，警察、消防以及陆上自卫队正把握黄金救援时间，于各个灾区展开搜救工作。