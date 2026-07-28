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熊本7.1级地震︱嘉岛町Aeon Mall爆炸多人死亡 八代市制纸厂塌烟囱有人失踪︱有片

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更新时间：21:09 2026-07-28 HKT
发布时间：21:09 2026-07-28 HKT

日本当地时间下午15时35分，熊本县熊本宇城市冰川町发生7.1级地震。当局对有明・八代海发出海啸预警，受威胁地区其中包括福冈、佐贺、长崎、熊本。大约4分钟后，当局于宇城市再录得4.5级极浅层地震。由于是次震感强烈，连内地上海及苏州民众都感到震感。至当地时间晚上约9时，地震已造成最少50人受伤，超过4万户停电，熊本、福冈、长崎三县合共逾6万人收到避难指示。而熊本县嘉岛町「永旺梦乐城熊本」（Aeon Mall）商场则曾爆炸起火，警方消息指有多人死亡，当有约20、30人失踪，自卫队已抵达现场协助搜救。

最少50人受伤

日本网民陆续分享地震一刻的影像，八代市则传出横跨球磨川的植柳桥人行道部分坍塌；有泊油路面被震至裂开拱起；长崎县岛原市也接连传出眉山部分山体崩塌；有木建筑民房倒塌，当地消防也指出，目前接获通报有民众疑似遭活埋，甚至有建筑物发生火灾。

是次地震造成严重破坏，日本气象厅指，是次地震的震央附近有2条断层，不排除未来一周再次发生强度达7级的地震。

相关新闻：熊本7.1级地震︱日本气象厅警告 未来一周或再有7级强震

由于地震威力强大，熊本县嘉岛町「永旺梦乐城熊本」（Aeon Mall）都有大规模倒塌情况。共同社报道，有居民报告称「永旺梦乐城熊本」曾发生爆炸。

警方：约200人在停车场躲避

日本放送协会（NHK）报道，据消防局灾害应对总部消息，已收到负责该建筑的当地消防局的消息，称该建筑二楼已坍塌，多人被困。消防局目前正在核实情况。

报道指，「Aeon Mall爆炸时冒出白烟」。据警方称，他们已接到消息，约有200人躲在停车场内。至晚上警方表示，Aeon Mall倒塌现场发现相当多死者。

有商场二楼门市代表指，公司正在确认员工的安全，但目前尚未联系上他们。

当地时间晚上8时20分左大，日本防卫大臣小泉进次郎表示，陆上自卫队正在永旺购物中心执行拯救生命任务。

共同网报道，日本制纸八代工厂（熊本县八代市）烟囱部分弯曲有多人失踪。

另外，台积电则表示，在熊本的工厂，所有员工安全，正逐步恢复生产。

相关新闻：熊本7.1级地震︱上海网民称震感明显 苏州头晕民众误以为低血糖

受地影响，日本九州新干线博多至鹿儿岛中央站亦暂停服务。

地震发生后，有网民拍摄到熊本城有围墙倒冧的情况。影片所见，围墙石块倒下时，扬起尘土。有大型超市在地震时货物从高处倒下，影片见有民众疑被压伤，四周更有小孩疑受惊过度哭喊，有人亦走入货堆救人，或视察有无其他人被埋，现场一片混乱。

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