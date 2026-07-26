「马斯克」同65岁阿婆拍拖？ 日本老妇堕网恋陷阱被呃百万日圆

越大越唔容易被呃被氹？无论17岁定70岁，都有可能误堕情网陷阱。日本警方于周五（24日）破获一宗网络恋爱诈骗案，熊本县一名65岁妇人被假冒版马斯克（Elon Musk）以恋爱话术及人工智能（AI）生成图片骗取185万日圆（下同，约8.9万港元）。目前，警方已逮捕一名涉案男子，当局怀疑其背后涉及匿名流动性犯罪集团「Tokuryu」。

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AI生成假新闻取信

日本警方透露，被捕男子为31岁冈山县公司职员小野棱也。案件中，他与同伙假冒美国企业家、特斯拉（Tesla）创办人马斯克，通过社媒平台X主动联络妇人，随后诱导对方转至LINE进一步联系。

据悉，涉案诈骗集团曾经多次发送「我爱妳，妳要听我的话」、「可以转50万日圆给我吗？」等讯息作情绪勒索。为令事主深信不疑，更利用AI生成图片，谎称两人的恋情已经被外国媒体报道，并伪装成白人男子与对方视讯通话，令其误以为自己确实正与马斯克本人交往。

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妇报案后仍再次受骗

警方调查显示，事主自去年9月至12月期间，曾先后6次向诈骗集团汇出合共185万，小野棱也涉嫌骗取其中的70万（约3.4万港元）。值得注意的是，该名妇人曾在去年9月察觉受骗并向警方报案，但其后仍然持续与诈骗集团联络，于同年12月再次受骗。

小野棱也落网后仅承认部分罪行，称自己除收到钱外一概不知。据警方研判，他应在犯罪集团中担任车手，负责提领赃款、将现金兑换成加密货币等工作，亦不排除此案与匿名流动型犯罪集团（Tokuryu）有关，正持续扩大调查并追踪其余款项流向。

日本警方提醒，近年假冒名人、企业家或艺人的「恋爱诈骗」案件持续增加，若遇到自称知名人士的帐户主动联系，市民应提高警觉，切勿轻信，避免落入陷阱。