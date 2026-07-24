美参院通过收紧中国汽车限制法案 平治恐被美国禁售
发布时间：03:39 2026-07-24 HKT
美国参议院商务委员会周三（22日）通过一项跨党派法案，拟将拜登政府限制中国汽车进入美国市场的行政措施正式写入法例，并新增股权限制条款，禁止中国实体持股超过15%的汽车生产商在美国销售汽车。由于德国豪华车厂平治（Mercedes-Benz）近20%股份由中资透过被动投资持有，法案一旦按现有版本获得通过，平治亦可能受到波及。
议员倡修例 免误中副车
提出修订建议的参议院商务委员会主席、共和党参议员克鲁兹（Ted Cruz）表示，立法原意并非针对平治，认为在法案正式成为法律前，有必要修改相关条文，以免误伤企业。
有关法案由共和党参议员莫雷诺（Bernie Moreno）及民主党参议员丝拉金（Elissa Slotkin）共同提出，主要目的是把拜登政府限制中国汽车及相关技术进入美国市场的措施法典化，防止日后行政命令遭撤销。
根据法案内容，除维持禁止中国汽车制造商在美国销售乘用车外，更加入股权限制，规定中国实体持股超过15%的汽车企业，不得在美国市场出售汽车。
克鲁兹指出，平治目前约有近20%股份由中资透过被动投资持有，因此在现行条文下亦可能被列入禁售范围。他强调，国会议员并无意禁止平治在美国销售，认为有关条文需要作出修订，以免盟友企业受到牵连。
提案议员：平治可调整股权或申请豁免
法案共同提案人莫雷诺则表示，即使法案获得通过，平治仍有充足时间调整安排。他指出，公司可在2030年前透过重组股权结构，令中资持股比例符合规定，若有特殊需要，亦可向当局申请豁免。
莫雷诺强调，法案目的并非针对个别车厂，而是「防止中国透过汽车产业削弱美国制造业竞争力」。他说：「这项法案是为了防止美国工业基础遭到绝对、全面及彻底的摧毁。」
克鲁兹质疑通用借法案打击平治
克鲁兹同时质疑，美国汽车巨头通用汽车（General Motors）一直积极推动法案，目的可能是藉法例把平治排除于美国市场之外，提升旗下豪华品牌凯迪拉克（Cadillac）的竞争优势。
莫雷诺则反驳，通用近年已承诺将部分中国生产线迁回美国，例如计划由2028年型号开始，把别克（Buick）Envision中型SUV生产由中国转回美国；福特（Ford）亦同意把豪华品牌林肯（Lincoln）部分中国生产线迁返美国。他形容，这反映法案已成功推动制造业回流，「是一个巨大胜利」。
平治：支持国安立法 盼不影响正常营运
对于法案进展，通用汽车回应表示，法案并非针对任何个别汽车生产商，公司支持任何有助保护及提升美国汽车制造能力，以及增强全球竞争力的政策。
平治则表示，公司一直在美国拥有广泛投资及生产业务，亦支持保障美国国家安全的相关立法，但希望最终法例能兼顾企业正常营运，确保不会对公司的美国业务造成不必要影响。
分析指出，美国近年持续以国家安全为由，加强限制中国汽车及智能汽车技术进入当地市场。若法案最终获参众两院通过并由总统签署生效，除中国车企外，部分与中资有较深股权联系的海外汽车品牌，亦可能需要重新调整股权架构或供应链部署，以符合美方最新规定。