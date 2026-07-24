美参院通过收紧中国汽车限制法案　平治恐被美国禁售

美国参议院商务委员会周三（22日）通过一项跨党派法案，拟将拜登政府限制中国汽车进入美国市场的行政措施正式写入法例，并新增股权限制条款，禁止中国实体持股超过15%的汽车生产商在美国销售汽车。由于德国豪华车厂平治（Mercedes-Benz）近20%股份由中资透过被动投资持有，法案一旦按现有版本获得通过，平治亦可能受到波及。

议员倡修例 免误中副车

提出修订建议的参议院商务委员会主席、共和党参议员克鲁兹（Ted Cruz）表示，立法原意并非针对平治，认为在法案正式成为法律前，有必要修改相关条文，以免误伤企业。

有关法案由共和党参议员莫雷诺（Bernie Moreno）及民主党参议员丝拉金（Elissa Slotkin）共同提出，主要目的是把拜登政府限制中国汽车及相关技术进入美国市场的措施法典化，防止日后行政命令遭撤销。

根据法案内容，除维持禁止中国汽车制造商在美国销售乘用车外，更加入股权限制，规定中国实体持股超过15%的汽车企业，不得在美国市场出售汽车。

克鲁兹指出，平治目前约有近20%股份由中资透过被动投资持有，因此在现行条文下亦可能被列入禁售范围。他强调，国会议员并无意禁止平治在美国销售，认为有关条文需要作出修订，以免盟友企业受到牵连。

提案议员：平治可调整股权或申请豁免

法案共同提案人莫雷诺则表示，即使法案获得通过，平治仍有充足时间调整安排。他指出，公司可在2030年前透过重组股权结构，令中资持股比例符合规定，若有特殊需要，亦可向当局申请豁免。