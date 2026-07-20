印度医院吊扇突脱落砸中男病人不治 院方竟称「死于自身疾病」

印度德里（Delhi）一间公立医院18日发生恐怖意外，病房天花板吊扇松脱断裂，飞落病床砸中一名男病人，抢救3小时后不治。院方发声明称，死者是死于自身的重症，与被吊扇砸中事件「完全无关」。家属与目击者则指控院方维修不力兼延误救治。

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《新德里电视台》报道，事发于古鲁特格巴哈杜尔医院（Guru Teg Bahadur Hospital, GTB），42岁男子阿克巴（Akbar）因病住院，正躺在27号病房的床上休养。当晚9时30分，天花板上运转中的吊扇突然松脱掉落，砸中阿克巴下半身，病人于凌晨过后不治。

病房内有病人家属目睹甩吊扇的一刻。 X

现场目击者与其他病人家属表示，当时只听到一声巨响，吊扇直接砸在阿克巴的床上。任职律师的库雷西（Aslam Qureshi）目睹全程，他说：「我当时去病房看我兄弟，亲眼看到吊扇掉下来砸在该名病患身上，我立刻录影存证。他事发前状况还好好的，后来就死了。医生甚至试图推托说是砸中护士，但我人在现场，明明就是打中病人！」

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库雷西更质疑医院管理极度松散、医疗人员延误到达：「病房冷气和风扇大多是坏的，只有医生休息室有冷气，这里根本不把病人的生命当一回事。」

阿克巴的家属19日接获噩耗后赶到医院，认为院方存在管理缺失，要求政府单位介入并进行彻底调查。

病房内有病人家属目睹甩吊扇的一刻。 X

院方声称检查发现吊扇轴断裂导致坠落，「这种故障极为罕见」，又指阿克巴「送医时已处于昏迷状态，本身患有高血压、中风以及脑病变，并伴随吸入性肺炎与呼吸衰竭等严重并发症，情况本就极度危急」，死亡证写上死因是其本身的健康问题，但家属并不同意。