Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026｜百万美元贵宾票被揭体验超差 网民嘲「顶级揾笨」

即时国际
更新时间：15:50 2026-07-20 HKT
发布时间：15:50 2026-07-20 HKT

世界杯冠军战令球迷热血沸腾，10人豪砸百万美元（近784万港元）天价购买顶级贵宾套票，然而有记者爆料座位实际只是坐普通梳化、视野不佳，户外曝晒还只获一顶太阳帽，令一众网友嘲讽根本是「顶级揾笨」。

相关新闻：世界杯决赛变全武行 阿根廷成众矢之的？球评轰：耻辱、全队剩美斯有风度

世界杯冠军战百万美元贵宾票坐场边，有球迷指场边向来是最差观赛位置。 X / Alex Silverman
世界杯冠军战百万美元贵宾票坐场边，有球迷指场边向来是最差观赛位置。 X / Alex Silverman

《运动商业期刊》记者席尔弗曼（Alex Silverman）在X平台发图，披露10名「顶级贵宾」在新泽西大都会人寿体育场的座位情况，引发网上热议。

照片显示，这些买天价门票的球迷就在场边，坐在一张普通梳化上，座位前方紧贴玻璃隔板，不仅视野和行动受限，还要忍受场边摄影师遮挡的干扰。此外，决赛在当地下午3时开始，气温27 °C，阳光普照，但主办方的「应对措施」只是额外给一顶大草帽，令人无言。

坐位前方有玻璃隔板，「贵宾」活动受限，又被摄影师阻挡视线。 X / Alex Silverman
坐位前方有玻璃隔板，「贵宾」活动受限，又被摄影师阻挡视线。 X / Alex Silverman

网友纷纷留言质疑：「花这么多钱就为了坐一张Amazon聚酯纤维梳化」、「场边位置根本是每座球场视野最差」、「100万美元换来这些」、「一位低人工摄影师免费获得相同座位，还有报酬」。

据《每日邮报》报道，这批套票由官方贵宾接待商On Location提供，该公司自诩「全球顶尖运动、音乐与生活品味活动的官方接待伙伴」，On Location未回应媒体置评请求。

世界杯冠军战百万美元贵宾票户外坐梳化曝晒，大会应对措施仅派大草帽遮阳。 X / Alex Silverman
世界杯冠军战百万美元贵宾票户外坐梳化曝晒，大会应对措施仅派大草帽遮阳。 X / Alex Silverman

不过，此百万套票实际上还有其他尊荣体验，例如决赛前一天获邀出席知名饶舌歌手50 Cent与DJ Diplo主持的《运动画刊》（Sports Illustrated）派对，赛前搭直升机从曼哈顿直飞球场，赛后有多场高规格活动及顶级餐厅体验等。

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
谢贤离世享年89岁 谢霆锋急返港尊重遗愿低调处理后事丨独家
01:29
谢贤离世享年89岁 谢霆锋急返港尊重遗愿低调处理后事丨独家
影视圈
1小时前
谢贤离世丨四哥4月最后露面现身山顶叹咖啡 坐轮椅撑拐杖身形消瘦仍不失巨星风范
谢贤离世丨四哥4月最后露面现身山顶叹咖啡 坐轮椅撑拐杖身形消瘦仍不失巨星风范
影视圈
1小时前
世界杯决赛变全武行 阿根廷成众矢之的？球评轰：耻辱、全队剩美斯有风度
01:42
世界杯决赛变全武行 阿根廷成众矢之的？球评轰：耻辱、全队剩美斯有风度
即时国际
7小时前
北上注意︱深圳地铁实施「逢包必检」首日逢暴雨 安检塞爆乘客大排长龙
00:53
北上注意︱深圳地铁实施「逢包必检」首日逢暴雨 安检塞爆乘客大排长龙
即时中国
4小时前
六合彩1亿暑期金多宝｜网民实测靠免费Gemini买「胆拖」真中奖 教一招神级提问增命中率 附高手AI指令｜Juicy叮
六合彩1亿暑期金多宝｜网民实测靠免费Gemini买「胆拖」真中奖 教一招神级提问增命中率 附高手AI指令｜Juicy叮
时事热话
2026-07-19 13:06 HKT
阿B钟镇涛21岁女儿钟懿大学毕业 举家赴伦敦见证 近年继承爸爸衣钵入行做明星
阿B钟镇涛21岁女儿钟懿大学毕业 举家赴伦敦见证 近年继承爸爸衣钵入行做明星
影视圈
20小时前
开校24年英皇教育九龙湾店结业！全港仅剩3分校 网民慨叹补习社风光不再 总结4原因致萎缩
开校24年英皇教育九龙湾店结业！全港仅剩3分校 网民慨叹补习社风光不再 总结4原因致萎缩
生活百科
4小时前
由幼童到基层家庭：马会构建社区护齿防线
社会资讯
1小时前
余文乐、王棠云宣布离婚 8年婚姻和平告终 未来共同抚养孩子
01:01
余文乐、王棠云宣布离婚 8年婚姻和平告终 未来共同抚养孩子
影视圈
2小时前
 世界杯2026｜特朗普颁奖礼又做「摄石人」台上赖死唔走要恩芬天奴拉开
00:54
 世界杯2026｜特朗普颁奖礼又做「摄石人」台上赖死唔走要恩芬天奴拉开
足球世界
5小时前