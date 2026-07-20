世界杯2026｜百万美元贵宾票被揭体验超差 网民嘲「顶级揾笨」
更新时间：15:50 2026-07-20 HKT
发布时间：15:50 2026-07-20 HKT
发布时间：15:50 2026-07-20 HKT
世界杯冠军战令球迷热血沸腾，10人豪砸百万美元（近784万港元）天价购买顶级贵宾套票，然而有记者爆料座位实际只是坐普通梳化、视野不佳，户外曝晒还只获一顶太阳帽，令一众网友嘲讽根本是「顶级揾笨」。
相关新闻：世界杯决赛变全武行 阿根廷成众矢之的？球评轰：耻辱、全队剩美斯有风度
《运动商业期刊》记者席尔弗曼（Alex Silverman）在X平台发图，披露10名「顶级贵宾」在新泽西大都会人寿体育场的座位情况，引发网上热议。
照片显示，这些买天价门票的球迷就在场边，坐在一张普通梳化上，座位前方紧贴玻璃隔板，不仅视野和行动受限，还要忍受场边摄影师遮挡的干扰。此外，决赛在当地下午3时开始，气温27 °C，阳光普照，但主办方的「应对措施」只是额外给一顶大草帽，令人无言。
网友纷纷留言质疑：「花这么多钱就为了坐一张Amazon聚酯纤维梳化」、「场边位置根本是每座球场视野最差」、「100万美元换来这些」、「一位低人工摄影师免费获得相同座位，还有报酬」。
据《每日邮报》报道，这批套票由官方贵宾接待商On Location提供，该公司自诩「全球顶尖运动、音乐与生活品味活动的官方接待伙伴」，On Location未回应媒体置评请求。
不过，此百万套票实际上还有其他尊荣体验，例如决赛前一天获邀出席知名饶舌歌手50 Cent与DJ Diplo主持的《运动画刊》（Sports Illustrated）派对，赛前搭直升机从曼哈顿直飞球场，赛后有多场高规格活动及顶级餐厅体验等。
最Hit
六合彩1亿暑期金多宝｜网民实测靠免费Gemini买「胆拖」真中奖 教一招神级提问增命中率 附高手AI指令｜Juicy叮
2026-07-19 13:06 HKT
由幼童到基层家庭：马会构建社区护齿防线
1小时前