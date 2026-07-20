戏票炒至逾4600元！《奥德赛》IMAX 70mm版全球仅41戏院有得睇掀疯狂抢飞潮

由金像大导演基斯杜化路兰（Christopher Nolan）执导的史诗巨作《奥德赛》（The Odyssey）全球开片势如破竹，首周票房预计狂卷20亿港元，写下其导演生涯最佳纪录。更夸张的是，由于路兰挑战全片以纯IMAX菲林摄影机拍摄，只有极致规格的「IMAX 70mm」格式才能呈现最高解析度的终极震撼；在放映技术形同失传的限制下，全球目前仅有41间戏院能够播放此格式，直接引爆全球影迷的疯狂抢飞潮，拍卖网站上的黄牛戏票已被疯狂炒卖至600美元（约4680港元）。

生产技术失传半世纪 本港无缘播映最高规格版本

这部改编自《荷马史诗》的电影《奥德赛》，由麦迪文、汤贺兰、安妮夏菲维等顶级荷里活巨星联手演出。自7月16日上映首日起，全球多地戏院便大排长龙。路兰为了圆自己16岁起的纯菲林电影梦，在拍摄时克服了无数难关，包括动用6位壮丁搬运重达136公斤的摄影机，以及忍受每3分钟就要更换菲林、现场噪音极大等技术限制。

针对「IMAX 70mm」影厅为何在全球如此稀缺，IMAX行政总裁Richard Gelfond直言，市场需求肯定巨大，但关键在于业界已有大约50年没有生产过新的IMAX电影放映机。据内部消息人士透露，制造这些专用放映机的许多核心零件早已不复存在，当年的设计蓝图亦因未获妥善维护而失传。这种「知识断代」导致目前极少有工程师懂得如何操作与维修这套系统。

针对「IMAX 70mm」影厅为何在全球如此稀缺，IMAX行政总裁Richard Gelfond直言，市场需求肯定巨大，但关键在于业界已有大约50年没有生产过新的IMAX电影放映机。据内部消息人士透露，制造这些专用放映机的许多核心零件早已不复存在，当年的设计蓝图亦因未获妥善维护而失传。这种「知识断代」导致目前极少有工程师懂得如何操作与维修这套系统。

目前，这41间珍贵的戏院有25间位于美国，其余分布在加拿大、英国、澳洲、比利时、捷克与法国，而香港则完全没有能播放IMAX 70mm格式的戏院。这导致部分影厅的预售票在「一年前」开卖时便在一小时内被秒杀。在拍卖网站eBay上，首映日的黄牛飞已被炒至600美元（约4680港元）。

影迷为先睹为快 不惜豪花万元跨国睇戏

此外， 《商业内幕》报道，一名居住在东京的英国人Adam Ye，由于日本当地要等到9月份才上映《奥德赛》，他为了先睹为快，不惜专程飞回伦敦观影，整个旅程花费高达1300英镑（约1.37万港元）。