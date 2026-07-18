世界杯｜英法季军赛无人睇？临开场有7100张票放售 二手劈价4成

世界杯季军上演「英法大战」，将于本港时间19日凌晨5时在美国迈阿密体育场开踢。这场赛事似乎不甚吸引，截至开场前12小时仍有逾7100张门票放售。

麦巴比（左）致敬迪甘斯（右）盼以季军奖杯作告别。AFP

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截至开场前12小时，国际足协（FIFA）官网仍有1246张门票公开发售，价格分别865美元（约6780港元）和1125美元（约8820港元）。

而在官方转售平台上，有5864张门票放售，其中最便宜的「三级票」，票面价格为455美元（约3570港元），另加国际足总15%的手续费。许多高价位的门票二手蚀让，例如有原价1125美元的「一级票」，劈价4成至659美元（约5179港元）。

决赛票疯狂炒价1800万港元

而在周日举行的世界杯决赛，门票也尚未售罄，有32张贵价普通门票公开发售，价格为29,995美元（约23.5万港元）到32,970美元（约25.8万港元）。这些是普通门票，并非VIP门票。

官方转售网站上也有超过一千张门票待售，其中一些价格接近票面价加上国际足协的手续费。这些门票的原价为7,380美元（约5.8万港元），意味着手续费高达1,107美元（8680港元）。

决赛转售门票中，最贵的标价为200万美元（1568万港元），外加30万美元（235万港元）的手续费。