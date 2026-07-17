世界杯2026｜阿根廷杀入决赛却成「全民公敌」？千二万人连署驱逐 连邻国亦倒戈抵制

美加墨世界杯决赛大战一触即发。卫冕冠军阿根廷在准决赛以二比一逆转英格兰，成功挺进决赛，将于本月二十日与另一大热西班牙争夺大力神杯。然而，与球场上的胜利形成强烈对比的是，阿根廷在场外却似日渐陷入「全民公敌」的孤立窘境。网络上发起一项「将阿根廷逐出世界杯」的联合署名活动，目前连署人数已正式突破一千二百万大关，甚至连拉丁美洲的邻国球迷亦全面倒戈。美媒《纽约时报》特别撰文，剖析这股席卷美洲大陆的排挤浪潮背后的深层原因。

列举十大罪状 指控裁判过度偏袒美斯

这场引发全球热议的网络连署活动，截至16日中午已获得逾一千二百万名网民响应。连署书中列出阿根廷国家队的「十大罪状」，内容直指国际足协及赛事裁判在过程中对阿根廷球队以及球王美斯（Lionel Messi）给予过度偏袒。指控包括裁判执法尺度不公、频频给予阿根廷关键且过多的十二码罚球，以及阿根廷球迷在赛事期间公然发表涉及种族歧视的言论，令多国球迷深感不满。

这股广泛的怨恨情绪，更无形中触及了拉丁美洲地区长期以来深层的文化与民族矛盾。每逢四年一度的世界杯，拉丁美洲传统上会有被淘汰球队的球迷，转而支持其他拉美邻国球队以示团结；然而，这种「拉美一家亲」的兄弟精神，在今年却完全没有延伸到阿根廷身上。

被讽「欧洲国家」 自诩血统高人一等引反感

《纽约时报》的分析指出，如今各大社交媒体上充斥著大量针对阿根廷队的刻薄迷因与无情嘲讽。许多拉丁美洲球迷甚至在网络上公开戏称，阿根廷与其说是一个「拉丁美洲国家」，不如说是一个「欧洲国家」，更有不少西半球球迷声称，自己宁愿支持北欧的挪威，也绝不愿意力挺阿根廷这支区域宿敌。

报道指，这种强烈的排斥感，源于阿根廷人长期以来给邻国留下的傲慢印象。许多阿根廷人自认拥有较高比例的西班牙与意大利欧洲血统，而在拉美其他国家的国民眼中，这种自视甚高的优越感，往往被诠释为对拉丁美洲邻国的轻蔑与瞧不起。

政治人物言论火上浇油 敌意蔓延多国演变文化激辩

过去阿根廷媒体与政治人物的失言，更为这场烈火浇上汽油。前阿根廷总统费尔南德斯（Alberto Fernández）曾公开发表「墨西哥人来自印第安人，巴西人来自丛林，但我们阿根廷人来自船上……来自欧洲」的争议性言论；亦有阿根廷记者在直播节目中直言「我灵魂深处厌恶墨西哥人」。这些充满歧视的历史言论在赛事期间被网民不断转发，成为阿根廷遭到区域排挤的铁证。

目前旅居墨西哥城的阿根廷演员伊万科维奇（Karenina Ivankovic）坦言，她对今年赛事期间针对阿根廷人的极端「仇恨心理」感到震惊，甚至有同胞在国际足协（FIFA）主办的官方节日活动中遭到激进球迷攻击。她认为，阿根廷人对足球的极度狂热，源于国家长期身处经济与政治危机，足球已成为他们唯一的精神连结与避风港。

尽管墨西哥与阿根廷之间有著自马勒当拿（Diego Maradona）时代留下的宿怨，但如今这股强烈的敌意已蔓延至哥伦比亚、智利、乌拉圭及秘鲁等国。有哥伦比亚球迷受访时坦言，他与厄瓜多尔及秘鲁的朋友正全面支持「任何与阿根廷交手的队伍」。对于拉美球迷而言，即便阿根廷拥有美斯这位「史上最伟大球员」，其国家队形象却已与至上主义、傲慢以及裁判偏袒划上等号。随着终极决赛逼近，这场风波已超越体育范畴，演变成一场关乎拉美文化认同与民族情绪的激辩。