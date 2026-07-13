雨天过马路滑倒脚踝骨折 新加坡前空姐手术后肺栓塞骤逝
更新时间：14:31 2026-07-13 HKT
发布时间：14:31 2026-07-13 HKT
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新加坡航空一名前空姐因过马路时不慎滑倒，因左脚踝骨折接受手术，讵料术后因肺栓塞引发多重器官衰竭，昏迷一周后死亡，年仅40岁。
死者黄淑英（Venecia Ng）曾在新加坡航空担任空服员逾10年，后来转换跑道进入医疗产业，生前担任汤申医疗中心（Thomson Medical Centre）业务部经理。
事发于6月22日，黄淑英与同事吃完午餐返回医院途中，行经汤申路与百列达路交叉口的斑马线时，因刚下过雨路面湿滑，不小心摔倒。同事随即协助她返院就诊，诊断结果显示左脚踝骨折。
术后一度情况良好
黄淑英住院一晚观察后便出院等待消肿，同月29日再度入院，30日凌晨4时接受手术，术后恢复情况良好，她心情也十分轻松，还发文自嘲，「别人都去纹身，我却换了新零件。」
她原定7月1日出院，因仍感觉疼痛延至2日，但2日凌晨病情急转直下。她前一天深夜还传讯息给家人，称赞姊姊买的三文治很好吃，未料短短一个多小时后，院方紧急通知家属赶往医院，因为黄淑英已陷入心跳骤停状态。
一侧肺部几被血栓堵塞
她凌晨突然称自己喘不过气，随后陷入昏迷。医护人员进行长达2小时的心肺复苏急救，甚至从其他医院紧急调来叶克膜（ECMO）抢救，后来转送伊丽莎白诺维娜医院（Mount Elizabeth Novena Hospital），检查显示她一侧肺部几乎被血栓完全堵塞，另一侧也有约1/3受波及，并引发腹腔与结肠出血，最终大脑停止反应。
家属在医生告知康复机率趋近于零后，忍痛于7月9日决定撤除维生设备，黄淑英最终在家人陪伴下离世。死亡证明书上载明，其死因为「肺栓塞引发多重器官衰竭」。
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