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世界杯2026︱C朗谢幕掀起炒风 特别版签名波衫曾炒至逾8万港元

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更新时间：19:49 2026-07-08 HKT
发布时间：19:49 2026-07-08 HKT

葡萄牙球坛巨星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）早前结束第六度征战世界杯，亦完成个人世界杯生涯的「最后一舞」。随著这名万人迷告别世界杯赛场，场外的「C朗经济」亦持续升温。

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网上平台现竞拍热

在消费与收藏市场上，C朗的相关周边和珍藏品受到大力追捧，当中以数量稀缺的亲笔签名藏品溢价最为显著。据内地媒体《第一财经》报道，在潮流电商平台「得物App」上，多款涵盖球衣、球星卡等品类的C朗珍藏品正掀起竞拍热潮，竞投价格由数千元至数万元人民币不等。

亲笔签名版波衫一样有市有价。第一财经
亲笔签名版波衫一样有市有价。第一财经

其中，一件标注为C朗亲笔签名的皇家马德里「黑龙特别版」球衣，竞拍价曾高达7.8万元人民币（约8.4万港元），单场拍卖吸引超过3.4万人次围观。

而C朗在其他球会时期的珍藏品同样抢手。一件曼联红色球迷版亲签球衣获买家出价6,901元人民币，吸引14人参与竞投；另一件2022赛季的签名球衣则以2.75万元人民币起拍，引来近3.5万人次关注。此外，一款由Panini（帕尼尼）出品的C朗亲签球星卡，出价亦高达2.69万元人民币。

业内人士分析指出，传奇球星引退或告别大赛，往往是体育收藏市场的重要「催化剂」。具备正版认证的亲笔签名稀缺藏品，既承载了球迷的情怀与情感价值，同时也具备较强的保值属性。随著本届世界杯多位足坛名将陆续迎来谢幕演出，由情怀驱动的体育收藏消费，预料将在短期内持续释放市场动能。

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