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珍惜生命︱南韩护士不堪前辈「烧魂」欺凌3年轻生 李在明痛批令调查

即时国际
更新时间：15:05 2026-07-05 HKT
发布时间：15:05 2026-07-05 HKT

韩国职场欺凌问题严峻，近日京畿道广州市一名27岁护士姜秀彬（音译），因不堪忍受前辈长达近3年的「烧魂」式职场欺凌，最终选择轻生。事件曝光后引发全国公愤，韩国总统李在明亦亲自在社交平台上发文，对事件予以强烈谴责。

据悉，姜秀彬生前于京畿道广州市某医院任职，期间长期遭受多名前辈的恶意针对与欺凌。她在无奈离职后，曾向劳动厅作出投诉，惟最终三名加害者当中，仅一人受到「口头训诫」的轻微处分，其余人等则继续留在医院工作。承受巨大精神创伤的姜秀彬，最终走上绝路。

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所谓的「烧魂」（意指「将灵魂焚烧至化为灰烬为止」），是韩国护理界内根深蒂固且恶名昭彰的欺凌文化，新入职护士往往成为受害对象。在姜秀彬遗下的日记中，写满了「每天都像活在地狱」、「若辞职便无力支付每月的房租，因此必须再次走进那个地狱」等绝望字句。据了解，曾有前辈当众对她进行言语侮辱，冷嘲热讽称「我可以烧到妳死为止」。姜秀彬生前曾多次向护士长及医院相关部门求助，却始终未获正视与处理，最终酿成不可挽回的悲剧。

悲剧曝光后，随即点燃韩国网民的怒火，期间更传出民众挺身反击的事件。一名曾于涉事医院留医的民众在网上讨论区透露，住院期间每晚均听见隔壁病房传来前辈护士对后辈的疯狂咆哮，甚至听见后辈无助的哭喊声。该名民众其后向卫生部门提出实名举报。在强大舆论及民众施压下，涉事医院最终迫使其中一名欺凌者离职。

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针对此宗悲剧，韩国总统李在明罕有地在社交媒体上发文痛批：「『烧魂』恶习等同恐怖暴力！无论以教育、惯例抑或组织文化为借口，都绝不能将其合理化。」他随即下令相关部门对该涉事医院展开即时的劳动检查，并全面成立专案小组介入彻查事件进行深入调查。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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