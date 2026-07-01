最高法院裁定：限制跨性别学生加入女子运动校队合宪 特朗普称重大胜利

美国最高法院于6月30日作出了一项具有里程碑意义的历史性裁决。大法官以六比三的投票结果，裁定全美各州政府有权对跨性别学生运动员施加限制，并支持西维珍尼亚州（West Virginia）和爱达荷州（Idaho）禁止跨性别学生加入女子运动校队的法律。这项判决为保守派各州在近年限制跨性别者权利的激烈法律与政治斗争中，赢得了极具代表性的胜利。

大法官卡瓦诺：宪法不要求对女子体育彻底改革

综合美媒报道，今次诉讼的核心围绕「西维珍尼亚州诉 B.P.J.」（West Virginia v. B.P.J.）一案。最高法院的保守派大法官们在裁决中指出，该州禁止跨性别女学生参加女子运动队的相关法律规定，既没有违反美国宪法修正案第九条（Title IX），亦未有违反《平等保护条款》（Equal Protection Clause）。与此同时，法院亦同步投票支持了爱达荷州一项性质类似的法律之合宪性。

大法官卡瓦诺（Brett Kavanaugh）代表六比三的多数派撰写了裁决意见书。他在判词中表示：「宪法和第九条（Title IX）并不要求对全美的妇女和女子体育运动进行彻底改革。」这番表态无疑为各州未来推行类似的性别限制法律，提供了有力的宪法依据。

十六岁跨性别女学生挑战禁令失败 倡议组织斥歧视

今次核心案件的主角「B.P.J.」，是现年十六岁的跨性别女子佩柏积逊（Becky Pepper-Jackson）。她此前因为寻求参加校园的女子体育比赛，而对西维珍尼亚州政府出台的限制禁令正式提出法律挑战，案件一路诉至最高法院，最终以落败告终。

判决结果一出，全美随即陷入两极化的舆论风暴。跨性别学生权益倡议者及相关人权组织对裁决表示强烈不满，痛斥这种一刀切的禁令本质上就是基于性别和跨性别身份的赤裸裸歧视。然而，为这些禁令法律进行辩护的各州政府与保守派阵营则理直气壮地反驳，强调按出生性别划分的体育运动是完全合法且绝对必要的，其核心宗旨是为了保护出生时被指定为女性的运动员，在赛场上的公平竞争环境与宝贵的发展机会。

这项历史性判决亦让白宫与保守派政坛一片欢腾。总统特朗普在得知最高法院的裁决后，随即第一时间在自己的社交平台Truth Social上发文，高调庆祝这一法律胜仗，并形容其为一场「重大胜利（BIG WIN）」。

特朗普在贴文中难掩兴奋地写道：「美国最高法院刚刚裁定，男性不得参加女子体育运动。这彻底终结了这种荒谬的情况！！！」随著最高法院的终审定调，预料全美未来将有更多保守派主导的州份陆续跟进，出台更为严格的跨性别运动员限制法案，围绕性别认同与体育公平的社会博弈亦将步入全新阶段。