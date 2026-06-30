狂犬病｜加国11岁男童遭蝙蝠「贴脸」后发病亡 安省57年来首例

加拿大安大略省一间儿童医院的医生，在最新一期《加拿大医学协会期刊》发表报告，详述一名11岁男童在安省北部接触到蝙蝠后，感染狂犬病后死亡的个案，呼吁公众提高警觉。



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报告指出，男童2024年夏季在安省北部度假期间，在睡梦中曾被一只蝙蝠压在口鼻位置而惊醒。其父母未有发现任何抓痕或咬痕，因此没有安排求医。

然而大约3星期后，男童开始出现面部麻痹、吞咽困难等症状，送院后病情迅速恶化，第五日已失去脑干反射，最终在家人陪伴下离世。

蝙蝠堪称「大自然活体病毒库」，身上携带著很多令人闻风色变的病毒。 美联社

一旦出现病征几乎必死

报告主要作者、儿科传染病专家表示，狂犬病一旦出现病征，几乎必定致命；但若能于病发前接受疫苗及狂犬病免疫球蛋白等暴露后预防治疗，预防成功率接近百分之百。医生呼吁，任何人只要曾与蝙蝠有身体接触，即使没有明显伤口，亦应立即求医，接受适当评估及预防治疗。

加拿大自1924年至今，仅录得28宗人类感染狂犬病个案，而安省对上一宗病例可追溯至1967年，相隔了57年。