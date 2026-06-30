环孢子虫病 | 美国17州爆疫145人确诊 怀疑祸从口入致病

美国疾病控制与预防中心（CDC）日前有报告指出，全美至少17州共145人感染环孢子虫病（Cyclosporiasis），年龄介于5岁至86岁之间，初步判定可能透过进食遭寄生虫粪便污染的食物染病。

罕会人传人

据《每日邮报》报道，环孢子虫病由环孢子寄生虫引起，主要透过食用或饮用遭寄生虫粪便污染的食物或饮水传播，人与人之间传播罕见。病患接触后约一周出现腹泻、严重痉挛、恶心、呕吐及疲劳等症状，若未及时治疗，病情可能持续超过一个月，反复发作。

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CDC截至6月16日的统计显示，145名患者中已有20人住院治疗，发病时间集中在5月1日至6月6日，迄今已知的病患近期均无出国旅游纪录。病患以纽约州最多，其次为德州及伊利诺州。官方正在调查多个州的群聚病例，寻找潜在感染源。过去类似感染常与袋装沙拉、香菜、罗勒等绿叶蔬菜有关。

此外，CDC亦通报45起与境外旅游饮食相关的环孢子虫病例，病患年龄介于17岁至89岁，其中3人住院。专家建议民众避免食用可能遭粪便污染的食物或水源，并遵循一般食品安全准则。