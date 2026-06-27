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土耳其酒店喷杀虫剂不通风 德国一家4口中毒枉死

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更新时间：17:24 2026-06-27 HKT
发布时间：17:24 2026-06-27 HKT

德国汉堡一家四口去年底到土耳其伊斯坦布尔旅游，在当地离奇死亡，经查是因为下榻酒店不通风，喷洒杀虫剂后留下剧毒致死。酒店老板、除虫公司负责人及员工等4人因此挨告，被伊斯坦布尔第30高等刑事法院判刑12年至18年不等。

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孩子先有症状 以为食物中毒

去年11月9日，死亡的父亲博切克（Servet Bocek）与妻子西格德姆，带着6岁儿子与3岁女儿到伊斯坦布尔游玩，入住港湾套房酒店（Harbour Suit Hotel）。他们起初开心享受假期，在城内享用餐厅与街头小吃。

11月11日，孩子们突然剧烈恶心、呕吐、晕眩，送院研判是食物中毒。他们以为无事，但返回酒店后孩子们病情急转直下，就连父母也出现症状。母子3人相继不治，最终博切克也在深切治疗部抢救6天后，于11月17日离世。

农药有毒。 维基示意图
农药有毒。 维基示意图

同酒店2游客出事引发调查

奇怪的是，除了这一家四口，同酒店还有一名意大利游客及一名摩洛哥游旅疑似中毒送院。当局随即疏散住客并展开调查，发现酒店曾进行除虫作业，杀虫剂内的剧毒气体透过浴室通风管道渗入客房，导致一家四口丧命。

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致命元凶磷化铝（aluminium phosphide）吸入过量可导导死亡。而实际执行除虫作业的员工卡格费罗格鲁（Dogan Cagferoglu），根本就没有合法执照。

法官认定4名被告均涉及「有意识过失导致多人死亡」，裁定酒店老板奥格拉克（Hakan Oglak）13年4个月徒刑，不得因狱中表现良好而减刑。除虫公司DSS负责人基西（Zeki Kisi）及其儿子儿子塞尔坎（Serkan Kisi）各囚18年，员工卡格费罗格鲁判12年2个月又20天。

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