游日注意｜「双台夹击」险情处处 大阪马路喷巨型水柱 奈良宝山寺楼梯变黑雨级瀑布

日本列岛正面对两大台台「米克拉」与「无花果」步步逼近，加上双气旋与强烈活跃锋面的交叉夹击影响，日本关西及东海部分地区于26日爆发特大暴雨，重灾区静冈县的日降雨量更录得350毫米。其中本港市民的旅游热点大阪府灾情最为严重，全市多区顷刻间沦为汪洋水乡，不仅马路被彻底淹没化作汹涌河流，下水道更因不堪负荷，接连喷出高达数层楼、超越高架道路的巨型「间歇泉」水柱，不仅场面骇人，对行人亦会构成危险。大量当地市民将影片上传至网络社交平台，引发热议。

下水道渠盖被冲飞 水柱超越高架桥

这场突如其来的双台风夹击，令整个关西地区的城市排水系统面临巨大考验。网络上疯传的多段震撼影片显示，在大阪市东区，由于短时间内降雨量过于恐怖，地底排水管线气压与水压瞬间爆表，街道上的多个渠盖被当场冲飞，随后竟一波又一波地向高空喷射出粗壮的惊天水柱，喷发高度甚至远远超过了一旁的高架道路，宛如自然界的间歇喷泉，场面惊悚。

无独有偶，在大阪大池桥附近，同样有大批市民目击夸张一幕。当地一整排、接连多个下水道孔洞，如同人工喷泉般进行连续性的喷射，整条街道瞬间被地底涌出的洪流彻底吞噬。

居民傻眼：生平未见，大阪完蛋了

除了吓人水柱外，大阪市内多条核心干道更在清晨通勤黄金时间彻底变成了「水路」。从现场画面可见，积水深及车轮，大量私家车与巴士只能被迫冒险涉水前行，稍有不慎便在水中抛锚熄火。

大批平日习惯了都市繁华的大阪居民，面对这场突如其来的洪涝异象显得束手无策、情绪激动。有当地网友在社交平台上直呼：「大阪真的要完了！我活了几十年，从未遇到过这种恐怖的情况！」亦有驾驶者惊魂未定地表示：「我真的没想过，有生之年竟然会看到大阪的钢筋水泥道路彻彻底底变成一条滚滚河流。」

大阪市内街道下水道孔洞，如同人工喷泉般连续射出巨型水柱。Threads@artemisglamour

大阪市内街道下水道孔洞，如同人工喷泉般连续射出巨型水柱。Threads@artemisglamour

京都鸭川变成「黄河」，整条河流呈现混浊的泥黄色。Threads@balabalabu

京都鸭川百年一遇暴涨变「黄河」 奈良宝山寺阶梯惊变黑雨级瀑布

灾情不仅局限于大阪，邻近的京都与奈良同样拉起最高级别的黑雨天灾警报。京都著名的旅游打卡热点鸭川，在双台风的暴雨连夜灌溉下，水位录得百年一遇暴涨，平日清澈见底、市民悠闲散步的宽广河床，如今变成「黄河」，全被滚滚黄泥水淹没，整条河流呈现混浊的泥黄色，急流夹杂著上游冲下的碎石瓦砾奔腾而下。

而在古城奈良，著名古刹宝山寺亦传出灾情。寺庙依山而建的长长石阶，在特大暴雨轰炸下，瞬间演变成极具视觉冲击力的「黑雨级大瀑布」，大量山洪顺著楼梯疯狂宣泄而下，根本无法通行。

气象厅发布最高级别特大暴雨预警 静冈27日料迎更大灾难

日本气象厅今日深夜召开紧急记者会，向全国发布最高级别的特大暴雨及泥石流预警。气象厅发言人指出，26日东海部分地区尤其是静冈县的雨势最为猛烈，单日降雨量已突破350毫米。

更令人担心的是，随著「米克拉」与「无花果」双旋与强烈锋面的持续绞杀，预计在今日（27日），静冈县及东海一带将迎来新一轮更为猛烈的特大暴雨。当局警告，地表土壤的吸水量已达极限，随时可能爆发大规模的山泥倾泻与城镇全面决堤，呼吁全日本民众必须时刻留意警报，做好随时撤离准备。