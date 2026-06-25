曼谷地铁 | 明年划一票价每程17至45泰铢 转线不重复收费

泰国内阁已正式批准曼谷电动轨道交通统一票价制度，所有路线及不同颜色列车将实行「单次入闸」收费，每程票价介乎17至45泰铢。乘客转乘不同路线时毋须重复付费，预计明年1月正式实施。

泰国交通部将全力推进票务系统建设

泰国交通部长萨沙炎在内阁会议后表示，新措施将涵盖整个曼谷城市轨道系统，包括BTS等主要线路，采用单一整合票务系统。政府将与相关各方商讨设立票务结算机制，确保乘客只需支付一次入闸费用。他强调：「由现在开始，交通部将全力推进票务系统建设。」

政府发言人拉差达指出，过往曼谷铁路车费备受批评，因多个营运商各自拥有不同专营权和票价结构，乘客转线时往往需多次入闸，导致实际车资大幅增加。新制度实施后，基本票价由17泰铢起跳，最高每程上限为45泰铢，预料可有效减轻市民交通负担。

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另设优惠票价 望减轻交通负担

此外，政府亦计划为儿童、长者及弱势社群提供特别优惠票价，进一步提升公共交通的亲民度。相关准备工作现正加紧进行，预计明年1月前全面就绪。