Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

曼谷地铁 | 明年划一票价每程17至45泰铢 转线不重复收费

即时国际
更新时间：18:00 2026-06-25 HKT
发布时间：18:00 2026-06-25 HKT

泰国内阁已正式批准曼谷电动轨道交通统一票价制度，所有路线及不同颜色列车将实行「单次入闸」收费，每程票价介乎17至45泰铢。乘客转乘不同路线时毋须重复付费，预计明年1月正式实施。

泰国交通部将全力推进票务系统建设

泰国交通部长萨沙炎在内阁会议后表示，新措施将涵盖整个曼谷城市轨道系统，包括BTS等主要线路，采用单一整合票务系统。政府将与相关各方商讨设立票务结算机制，确保乘客只需支付一次入闸费用。他强调：「由现在开始，交通部将全力推进票务系统建设。」

政府发言人拉差达指出，过往曼谷铁路车费备受批评，因多个营运商各自拥有不同专营权和票价结构，乘客转线时往往需多次入闸，导致实际车资大幅增加。新制度实施后，基本票价由17泰铢起跳，最高每程上限为45泰铢，预料可有效减轻市民交通负担。

相关新闻：泰国爆恐怖分尸案 34岁人妻被杀断肢藏家中大胶箱 头颅双臂不知所踪

另设优惠票价 望减轻交通负担

此外，政府亦计划为儿童、长者及弱势社群提供特别优惠票价，进一步提升公共交通的亲民度。相关准备工作现正加紧进行，预计明年1月前全面就绪。

最Hit
深水埗鳄鱼｜附近单位再检最少30只爬虫动物 包括蛇及蜥蜴 35岁女子被捕
01:21
深水埗鳄鱼｜附近单位再检最少30只爬虫动物 包括蛇及蜥蜴 35岁女子被捕
突发
5小时前
陈敏儿安息礼｜笑容慈祥遗照曝光 陈敏儿穿毕业袍象征人生毕业 儿子廖文信、廖文哲永念亲恩
陈敏儿安息礼｜笑容慈祥遗照曝光 陈敏儿穿毕业袍象征人生毕业 儿子廖文信、廖文哲永念亲恩
影视圈
5小时前
东铁线头等遇大妈高谈阔论 乘客难忍噪音出绝招「全世界静晒」 网民：大快人心！
东铁线头等遇大妈高谈阔论 乘客难忍噪音出绝招「全世界静晒」 网民：大快人心！
生活百科
2026-06-24 15:33 HKT
港青赴台打工惨变诈骗犯！坐监2年沦无证「人球」 烧尽家人老本崩溃：「每日谂紧点生存」｜Juicy叮
港青赴台打工惨变诈骗犯！坐监2年沦无证「人球」 烧尽家人老本崩溃：「每日谂紧点生存」｜Juicy叮
时事热话
5小时前
返六休一储24万 一秒被呃清光！24岁女失毕生积蓄绝望发文：「感叹自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
返六休一储24万 一秒被呃清光！24岁女失毕生积蓄绝望发文：「感叹自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
时事热话
2026-06-24 10:43 HKT
陈敏儿安息礼｜周润发夫妇刘德华送花圈致哀  蔡少芬张晋：敏儿姐天家再聚
陈敏儿安息礼｜周润发夫妇刘德华送花圈致哀  蔡少芬张晋：敏儿姐天家再聚
影视圈
4小时前
陈敏儿安息礼丨圈中人抵达教堂 蔡少芬张晋献唱圣诗 邓萃雯、胡枫、杜琪峰伉俪致意
陈敏儿安息礼丨圈中人抵达教堂 蔡少芬张晋献唱圣诗 邓萃雯、胡枫、杜琪峰伉俪致意
影视圈
3小时前
公屋世袭制？公屋户劝子女欲继承父母单位「要及早人生规划」惹议 网民指需符合1条件 附房署指引
公屋世袭制？公屋户劝子女欲继承父母单位「要及早人生规划」惹议 网民指需符合1条件 附房署指引
生活百科
6小时前
将军澳街坊转战落马洲应急医院 公院轮候照MRI变相提早近1年半 激赞服务 附极重要缴费贴士免白行｜Juicy叮
将军澳街坊转战落马洲应急医院 公院轮候照MRI变相提早近1年半 激赞服务 附极重要缴费贴士免白行｜Juicy叮
时事热话
7小时前
刘嘉玲被传30年前遭郑裕玲掌掴？二人齐揭真相 首爆被Do姐教训内情：觉得好羞耻
刘嘉玲被传30年前遭郑裕玲掌掴？二人齐揭真相 首爆被Do姐教训内情：觉得好羞耻
影视圈
9小时前