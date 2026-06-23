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游日注意 | 富士山将迎开山季 2条登山路线敲定7月1日开放

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更新时间：14:35 2026-06-23 HKT
发布时间：14:35 2026-06-23 HKT

日本山梨县和静冈县周一（22日）正式决定，富士山登山道山梨县一侧的「吉田路线」和静冈县一侧的「须走路线」将在7月1日开放。富士山将持续开放至9月10日。静冈县一侧的3条登山道中，须走路线以外的2条预计7月10日起开放。

山梨和静冈两县已对各路线进行现场调查，确认了安全性。

富士山吉田路线7月1日开放。吉田市观光网站
富士山吉田路线7月1日开放。吉田市观光网站
富士山顶附近。吉田市观光网站
富士山顶附近。吉田市观光网站
吉田登山路线步道。吉田市观光网站
吉田登山路线步道。吉田市观光网站

吉田及须走路线同时开放

环境省和两县职员等26人参加调查，确认了各路线从五合目至山顶的残雪情况、以及是否有需要修补之处。虽然仍有一些残雪，但相关人士认为不影响7月1日开放登山。此外，两县联合调查了两条路线汇合的八合目到山顶的路况。

每年的7至9月期间，是富士山的开山祭，其中位于富士山的「吉田登山口」，都会比静冈县的3个登山口提早10天开放，但每年却经常发生登山客要下山时，不小心误走尚未开放的静冈县登山路线，恐引发各种意外，因此当地决定，今年静冈县的「须走登山口」，将提早和吉田登山口一起在7月1日开放。

富士宫市长倡救援收费

富士宫市是静冈县登上富士山的其中一个路线入口，富士宫市的市长须藤秀忠早前在记者会上指出，游客不要妄想迷路就可以获得救助，在违规登山之下就不应获得救援。同时他认为应仿傚琦玉县，对未有做好准备的登山者，作出救援收费。

他提及，琦玉县目前是有设立救援费用的地方。在指定的山区或者地方，需要召唤直升机进行活动时，需要收取相等于直升机燃料费用，每5分钟8000日圆（约385港元），须藤认为应该广泛推广至日本其他地方。

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