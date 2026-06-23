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施纪贤辞职 | 19岁英国第一猫Larry稳如泰山 将迎第7任首相

即时国际
更新时间：10:18 2026-06-23 HKT
发布时间：10:18 2026-06-23 HKT

上任不足2年的英国首相施纪贤（Keir Starmer）周一宣布辞去工党党𣁽及首相之职，消息引发国际社会高度关注。正当唐宁街10号将迎来新首相之际，在位长达15年、19岁的英国第一猫Larry的非官方X帐号@Number10cat则迅速发文表示，牠正在等待第7位「首席仆人」喂自己吃饭。

Larry完全不受政局影响，依然悠闲在唐宁街10号黑色大门前散步，准备迎来自己任内的第7位首相，无疑是英国政坛最稳定的存在。

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等「新仆人」喂饭

X@Number10cat点名有望接任下一任首相的贝安德（Andy Burnham）写道：「我已批准施纪贤辞去我的『首席仆人』职务，并找来贝安德，要他先报告一下打算一天喂我几餐。」工党党内新星、前曼城市长贝安德是下任英国首相的热门接班人选。

有网民笑道：「听说贝安德是忠实的狗派，所以Larry你可能要做好心理准备，跟一只狗一起住。」

Larry在2007年出生，2011年2月获时任首相卡梅伦（David Cameron）从伦敦的动物收容机构Battersea猫狗之家带进唐宁街，正式授予牠「首席捕鼠大臣」头衔，顾名思义就是希望牠解决唐宁街的鼠患。

入住唐宁街15年 经历6任首相

Larry入住唐宁街15年来，已经历文翠珊（Theresa May）、约翰逊（Boris Johnson）、卓慧思（Liz Truss）、辛伟诚（Rishi Sunak）和施纪贤6位首相，地位稳如泰山。每当有美国总统、欧盟官员到访英国时，人们经常能在唐宁街门口看到Larry的身影。

Larry平时除了负责捕捉老鼠，还会接待外宾、检查安全防线、测试古董家具的午睡品质，以及让粉丝「协助」牠在社交平台X发文。

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