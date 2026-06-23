悭钱游日本︱东京夜间出发清晨抵大阪 夜行新干线8月试运票价最平$723

面对日本旅宿费用攀升，以及旅客对夜间移动需求增加，JR东海宣布试办夜行新干线「东海道Lumiere Express」，首班列车将于8月8日晚自东京出发，旅客可直接在车上过夜，翌日清晨即抵达新大阪站，比新干线首班车更早抵达关西。



票价方面，东京至新大阪的普通车指定席为每位成人1.5万日圆（约723港元）。

夜行新干线车程约8小时

这班特别夜行列车将于8月8日晚上10时自东京站出发，9日凌晨左右抵达岐阜羽岛站，停靠至上午6时左右，随后继续行驶，最后于上午7时前抵达新大阪站。

夜行新干线将于凌晨左右抵达岐阜羽岛站。X@norinori0178

首班列车将于8月8日晚自东京出发，翌日清晨即抵达新大阪站。路透社

JR东海宣布试办夜行新干线。维基百科

JR东海将于8月试办夜行新干线。法新社

普通车指定席1.5万日圆

旅客可以在东京站、品川站及新横滨站上车，并在京都站、新大阪站下车，名古屋站则不提供上下车服务。

要注意的是，抵达岐阜羽岛站后，以及清晨发车前，各约有30分钟会开启车门，旅客可以在工作人员引导下，使用验票闸门里面的自动贩卖机及吸烟区，但不能使用车站其他设施，也不能出站。列车上不提供车内贩售服务；停靠的6小时期间，车内也不会熄灯。

东京至新大阪的普通车指定席票价为每位成人1.5万日圆，另提供绿色车厢及儿童票价，自7月3日起在专属网站𨳡放购票。列车也将设置女性专用车厢，并预计仅贩售靠窗座位，实际车厢数将依订票情况调整。

较新干线首班车更早抵关西

JR东海表示，由于夜行新干线可比首班车更早抵达关西，因此特别适合希望一大早就开始观光或商务活动的旅客。同时，也希望吸引因住宿费上涨、不想提前住宿，但又不愿搭乘夜行巴士的民众。

另外，由于新干线设有多功能无障碍厕所，对带孩子出游的家庭来说，也比夜行巴士更方便舒适。

是否续运要视乎旅客反应

至于未来是否会持续营运「夜行新干线」，JR东海表示，将根据今次试办的使用情况及旅客反应，评估是否规划后续班次。

Lumiere在法语的意思为「光」。JR东海表示，特别列车命名为「东海道Lumiere Express」，是希望借由「晨曦之光」与「崭新一天的开始」的意象，展现夜行新干线的特色，让旅客更有效率地运用时间。