世界杯2026︱日本球迷带「旭日旗」入场惹非议 网民：侮辱亚洲行为不应被容忍

周六美加墨世界杯F组次轮日本对突尼西亚，结果前者大胜4:0，收录亚洲球队在世杯舞台最大比数胜仗。但球场上，有内地网民反映，有日本球迷带著日本军旗「旭日旗」入场。



由于「旭日旗」一直被指是具日本军国主义色彩，故球迷为被批评为是对二战受日本侵略或杀害民众的国家揭历史伤疤。

微博「JR体角日记」贴出多张日本球迷带到「旭日旗」入场观看球赛，认为是「行为激怒亚洲，​一边是历史伤疤，一边是赛『助威工具』」。帖文指国际足联（又称国际足协）保持沉默。



网民意见：

英伦的一旅辰阳：日式军旗岂可堂皇入赛场地? 必须明辨是非！

光之国不知名帅哥：相当于德军纳粹的卐字旗

Marcel_Tu：纳粹旗管不管？

love嘉辰宝贝：这种侮辱亚洲的行为不应被容忍，国际赛事要注重维护正义。