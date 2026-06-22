KK园区2.0 | 泰缅边境三佛塔武装内斗 广东19岁女大学生曾成受害者

泰缅边境三佛塔园区昨日传出遭轰炸消息，引起关注。据悉，确有冲突事件发生，但并非网传的外部「轰炸」，而是缅甸地方武装之间的内部冲突。

三佛塔园区素有「KK园区2.0」之称，位于缅甸与泰国交界的偏僻深山战略关口附近，地理位置隐蔽，区内有多个电诈窝点，彼此关系错综复杂。园区对被骗人员手段极其残忍，折磨、殴打时有发生，周边有武装势力把控，逃跑极为困难，被形容为「跑了（逃跑）就等于死」。

广东被诱骗的19岁女大学生小阳。红星新闻

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随著中泰缅三方近年联手打击妙瓦底等地电诈园区，不少犯罪团伙自2024年起转移至泰缅边境三佛塔镇一带，兴建类似宾馆的建筑，疑似用作从事诈骗及相关非法活动。

今年4月，广东19岁女大学生小阳被诱骗至该园区，家人支付20多万元赎金后，园区仍以各种借口拒绝放人，直至传媒介入报道，小阳才最终获释。3月中旬，另一名受害人杨磊于被人以约14万元人民币「卖」入园区，经历九死一生成功逃脱。他事后透露，当时所在园区有300多人，附近约有十多个类似园区。