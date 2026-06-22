游泰注意 | 布吉岛酒店税拟上调至3% 助地方建设推广旅游

泰国著名旅游胜地布吉岛（Phuket）当局正研议上调酒店税，计划把现行税率从1%调升至3%，用于地方建设及推广观光。官员表示，若真的把税率提升至3%，每年可望为地方带来高达10亿泰铢（近2.4亿港元）的收入。

这项提案是在近日一场观光管理研讨会上提出，且这类税金通常已内含在房价当中。依照现行法令，各府可向酒店收最高3%的地方发展税，邻近的攀牙府目前税率为2%，布吉岛则是1%。

布吉岛拟把增加的酒店税收用于地方建设及推广观光。美联社

布吉岛国际机场。路透社

拟由1%调升到3%

布吉岛官员指出，若把布吉岛税率从1%调升到3%，省行政机构每年将可进帐约10亿泰铢，若能把其他未经登记注册的酒店也纳入征税范围，这笔收入可望达到15亿泰铢（逾3.57亿港元）。

当局会把部分税收用在海外巡回宣传活动上，借此推广布吉岛的观光。官员认为，若把税率调整至3%，推广预算将更充裕，吸引更多游客，把年度观光客人数目标从去年约1100万人次，拉高到1400万人次。