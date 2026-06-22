英媒料施纪贤周一宣布辞职 10年来第7位首相或上场

英国广播电台（BBC）报道，政府高层人士预计施纪贤将宣布辞职。 英国《卫报》引述英国内阁大臣指出，施纪贤将22日上午将在唐宁街10号首相官邸外说明下台时间表，预料留任至秋天。

英国传媒密切关注他的动向，他在首相乡间别墅（Checkers）度过周末，周一上午人在唐宁街首相府。

被视为挑战工党党魁一职最大竞争对手的大曼彻斯特市长贝安德（Andy Burnham），上周以压倒性姿态当选国会下议院议员。BBC指出，若施纪贤真的辞职，可能留任至9月下旬，即工党大会前后交接。

报道指出，9月才权力交接实在太慢， 恐带来更多延误及不确定性，部分资深议员认为，如果没有人反对贝安德，施纪贤7月中之前就能下台。

但也有人认为，贝安德似乎还没准备好。英国《卫报》指出，为可能的权力交接进行的初期准备工作已经展开，英国首相首席秘书钟德麟（Darren Jones）已和贝安德团队重要成员贺乐怡（Louise Haigh）会晤。