Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英媒料施纪贤周一宣布辞职 10年来第7位首相或上场

即时国际
更新时间：14:12 2026-06-22 HKT
发布时间：14:12 2026-06-22 HKT

英国广播电台（BBC）报道，政府高层人士预计施纪贤将宣布辞职。英国《卫报》引述英国内阁大臣指出，施纪贤将22日上午将在唐宁街10号首相官邸外说明下台时间表，预料留任至秋天。

英国传媒密切关注他的动向，他在首相乡间别墅（Checkers）度过周末，周一上午人在唐宁街首相府。

被视为挑战工党党魁一职最大竞争对手的大曼彻斯特市长贝安德（Andy Burnham），上周以压倒性姿态当选国会下议院议员。BBC指出，若施纪贤真的辞职，可能留任至9月下旬，即工党大会前后交接。

报道指出，9月才权力交接实在太慢，恐带来更多延误及不确定性，部分资深议员认为，如果没有人反对贝安德，施纪贤7月中之前就能下台。

但也有人认为，贝安德似乎还没准备好。英国《卫报》指出，为可能的权力交接进行的初期准备工作已经展开，英国首相首席秘书钟德麟（Darren Jones）已和贝安德团队重要成员贺乐怡（Louise Haigh）会晤。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
时事热话
5小时前
性感女神符钰晶近照流出 闪嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 潇洒离婚再嫁武术冠军风韵犹存
性感女神符钰晶近照流出 闪嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 潇洒离婚再嫁武术冠军风韵犹存
影视圈
6小时前
15岁情侣偷尝禁果兼肛交 女方分手2年后报警 22岁男获有条件释放 自签$2000保证两年内不犯案
15岁情侣偷尝禁果兼肛交 女方分手2年后报警 22岁男获有条件释放 自签$2000保证两年内不犯案
社会
3小时前
毛舜筠晒家庭照为老公区丁平庆父亲节 女婿Andrew罕现身成焦点 结婚2年定居美国
毛舜筠晒家庭照为老公区丁平庆父亲节 女婿Andrew罕现身成焦点 结婚2年定居美国
影视圈
5小时前
初级大人必学！烚蛋用冷水定热水好？一文即睇3种熟度最佳煮法 零失败不破裂
初级大人必学！烚蛋用冷水定热水好？一文即睇3种熟度最佳煮法 零失败不破裂
食用安全
7小时前
Save Lily｜父亲称Danny情况每况愈下 盼早日团聚 母获准留院陪伴冀喂人奶
01:59
Save Lily｜父亲称Danny情况每况愈下 盼早日团聚 母获准留院陪伴冀喂人奶
突发
5小时前
手机广东话语音输入失准？关闭1个隐藏设定 秒解决错字问题 网民实测：好似真系准咗
手机广东话语音输入失准？关闭1个隐藏设定 秒解决错字问题 网民实测：好似真系准咗
生活百科
2026-06-21 13:00 HKT
深圳西丽塔︱关闭逾30年正式开放 前身原来是……
深圳西丽塔︱关闭逾30年正式开放 前身原来是……
湾区时事
20小时前
铜锣湾人气素食自助餐 $79起任食炸物/点心/糖水/寿司 全日3市免加一
铜锣湾人气素食自助餐 $79起任食炸物/点心/糖水/寿司 全日3市免加一
饮食
2026-06-21 12:30 HKT
将军澳黑裙女霸气等车 单拖搬高过头「贴身神物」直落月台 网民见一细节惊呼：搬去边度都污糟｜Juicy叮
将军澳黑裙女霸气等车 单拖搬高过头「贴身神物」直落月台 网民见一细节惊呼：搬去边度都污糟｜Juicy叮
时事热话
23小时前