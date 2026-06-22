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美伊战争 | 民调：近8成美国人盼美伊战争落幕 认代价得不偿失

即时国际
更新时间：13:12 2026-06-22 HKT
发布时间：13:12 2026-06-22 HKT

根据美国哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）最新民调，78%的美国民众希望伊朗战争尽快落幕，特别是受油价上涨冲击最大的族群。

民调结果显示，尽管美国社会普遍倾向支持终止战争，但多数受访者认为，美国在战略或经济利益方面的努力并未成功，且这场冲突付出的代价并不值得。

仅有22%美国民众认为美国在与伊朗的临时协议中「占上风」。路透社
仅有22%美国民众认为美国在与伊朗的临时协议中「占上风」。路透社
伊朗代表团在瑞士出席美伊谈判。法新社
伊朗代表团在瑞士出席美伊谈判。法新社

认为美战略或经济利益并未成功

具体而言，69%的受访者相信，伊朗核计划并未永久终止；68%认为伊朗将持续对邻国构成威胁。即使是在总统特朗普所属的共和党基层中，也有不少人抱持这种看法。

另有超过70%民众认为，冲突结束后美方并未达成「让伊朗人民更安全或更自由」的目标，也未促成亲美政权取代现行领导阶层。

仅22%认为美在临时协议「占上风」

在政治认知方面，仅有22%美国民众认为美国在与伊朗的临时协议中「占上风」，37%认为临时协议对伊朗较为有利，41%相信协议尚称公平。

民调也显示共和党内部出现明显分裂，约4成共和党支持者认为战争应持续进行，直到伊朗做出更多让步。这群人也压倒性地认为，让现行伊朗政权继续掌权不可接受。

大多数美国人认为，特朗普政府并未充分预见战争对全球经济造成的冲击。这也影响了民众对政府的评价：多数人不相信政府真心认定美国目标已经达成，反倒觉得当局只想尽快结束这场冲突。

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