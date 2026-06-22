Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

悉尼郊区地下藏2.7吨毒品 澳洲破历来最大宗可卡因案

即时国际
更新时间：11:38 2026-06-22 HKT
发布时间：11:38 2026-06-22 HKT

澳洲警方周一公布，他们在悉尼郊区地下埋藏的胶桶内检获创纪录的2.7吨可卡因，一共拘捕8名嫌犯，是澳洲历来破获的最大宗可卡因藏毒案。

澳洲警方指，一个总部设在悉尼的犯罪集团安排一艘外国船只在昆士兰北部卸下可卡因，然后再运往悉尼分销。

悉尼郊区地下藏2.7吨毒品。澳洲联邦警方
悉尼郊区地下藏2.7吨毒品。澳洲联邦警方
澳洲警方检获创纪录的2.7吨可卡因。澳洲联邦警方
澳洲警方检获创纪录的2.7吨可卡因。澳洲联邦警方

这批毒品藏于悉尼西北部郊区伦敦德里一处物业后方。警方在上周五（19日）在地下发现存放毒品的胶桶，拘捕2名分别为21岁及25岁的男子，据报2人当时试图逃跑。

8嫌犯先后被捕

2人已被控藏有大量非法进口毒品，一旦罪成，最高刑罚是终身监禁。另有6名涉案嫌犯先前已被逮捕，并被控非法管有毒品相关的罪名。

澳洲联邦警察指挥官杰伊声称，对毒品来源的调查仍在进行，警方将与国际及国内执法伙伴合作，以查明涉案的犯罪集团。

据彭宁顿研究所（Penington Institute）本月发表的年度滥用毒品报告，澳洲与可卡因相关的死亡人数在2024年激增28%，达到创纪录的14人。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
Save Lily｜父亲称Danny情况每况愈下 盼早日团聚 母获准留院陪伴冀喂人奶
Save Lily｜父亲称Danny情况每况愈下 盼早日团聚 母获准留院陪伴冀喂人奶
突发
2小时前
关闭逾30年的深圳西丽塔，再次免费开放。深圳微时光
深圳西丽塔︱关闭逾30年正式开放 前身原来是……
湾区时事
17小时前
Save Lily｜Danny发烧急送东区医院 或须接受脊椎穿刺手术 父亲：非常担忧
Save Lily｜Danny发烧急送东区医院 或须接受脊椎穿刺手术 父亲：非常担忧
突发
10小时前
初级大人必学！烚蛋用冷水定热水好？一文即睇3种熟度最佳煮法 零失败不破裂
初级大人必学！烚蛋用冷水定热水好？一文即睇3种熟度最佳煮法 零失败不破裂
食用安全
4小时前
性感女神符钰晶近照流出 闪嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 潇洒离婚再嫁武术冠军风韵犹存
性感女神符钰晶近照流出 闪嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 潇洒离婚再嫁武术冠军风韵犹存
影视圈
3小时前
将军澳黑裙女霸气等车 单拖搬高过头「贴身神物」直落月台 网民见一细节惊呼：搬去边度都污糟｜Juicy叮
将军澳黑裙女霸气等车 单拖搬高过头「贴身神物」直落月台 网民见一细节惊呼：搬去边度都污糟｜Juicy叮
时事热话
20小时前
高海宁拍戏被掌掴一巴即入院：擘唔大个口 笑容亦受影响 马国明好奇打人者身份丨一周星星
高海宁拍戏被掌掴一巴即入院：擘唔大个口 笑容亦受影响 马国明好奇打人者身份丨一周星星
影视圈
13小时前
铜锣湾人气素食自助餐 $79起任食炸物/点心/糖水/寿司 全日3市免加一
铜锣湾人气素食自助餐 $79起任食炸物/点心/糖水/寿司 全日3市免加一
饮食
23小时前
初级大人必学！用完电器要拔走插头？悭电兼防火 即睇4款高危家电
初级大人必学！用完电器要拔走插头？悭电兼防火 即睇4款高危家电
食用安全
20小时前
无叶风扇比传统风扇更降温？达人拆解4大差异 附清洁贴士保风力/延长使用寿命
无叶风扇比传统风扇更降温？达人拆解4大差异 附清洁贴士保风力/延长使用寿命
食用安全
23小时前