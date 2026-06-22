悉尼郊区地下藏2.7吨毒品 澳洲破历来最大宗可卡因案

澳洲警方周一公布，他们在悉尼郊区地下埋藏的胶桶内检获创纪录的2.7吨可卡因，一共拘捕8名嫌犯，是澳洲历来破获的最大宗可卡因藏毒案。

澳洲警方指，一个总部设在悉尼的犯罪集团安排一艘外国船只在昆士兰北部卸下可卡因，然后再运往悉尼分销。

悉尼郊区地下藏2.7吨毒品。澳洲联邦警方

澳洲警方检获创纪录的2.7吨可卡因。澳洲联邦警方

这批毒品藏于悉尼西北部郊区伦敦德里一处物业后方。警方在上周五（19日）在地下发现存放毒品的胶桶，拘捕2名分别为21岁及25岁的男子，据报2人当时试图逃跑。

8嫌犯先后被捕

2人已被控藏有大量非法进口毒品，一旦罪成，最高刑罚是终身监禁。另有6名涉案嫌犯先前已被逮捕，并被控非法管有毒品相关的罪名。

澳洲联邦警察指挥官杰伊声称，对毒品来源的调查仍在进行，警方将与国际及国内执法伙伴合作，以查明涉案的犯罪集团。

据彭宁顿研究所（Penington Institute）本月发表的年度滥用毒品报告，澳洲与可卡因相关的死亡人数在2024年激增28%，达到创纪录的14人。