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游日注意︱日本离境税加三倍至3000日圆 7月开始实施

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更新时间：12:05 2026-06-22 HKT
发布时间：12:05 2026-06-22 HKT

日本国税厅将自7月1日起，针对访日外籍客与出境旅客课征的国际观光旅客税（离境税），从现行的1000日圆提高至3000日圆（146港元）。

日本观光厅解释税收将用于3大领域，包括营造轻松舒适的旅行环境，如纾缓拥挤对策、智能垃圾桶、自助行李托运机、步行式自助通关闸门。同时，税金用以方便旅客获取日本旅游资讯，如与航空公司联合宣传推广日本各地魅力、透过日本政府观光局特设网页发布各种博览会资讯、举行针对当地消费者的旅游博览会。

相关部门亦会将税金用以运用当地独特文化、自然等资源，透过修缮历史资源、电线杆地下化及街景美化等完善街区风貌、完善与当地渊源深厚的文化等展示设施、完善登山步道设施、对外开放重要文化财产等，以建设及完善观光资源。

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