日5岁童鹿儿岛浸温泉离奇失踪 恐掉入河川 警大举搜索

日本熊本县一名5岁男童周日（21日）随家人在鹿皃岛县雾岛市浸温泉期间失踪，警方随即大举搜索，至今仍未有他下落。由于该温泉设施紧邻一条水流湍急的河川，且汤屋内设有大面积窗户，警消怀疑男童可能爬出窗外不慎坠河，目前正扩大搜救当中。

失踪男童田中岭臣居于熊本县八代市，当天下午3时40分许和家人失去联络，当时他在雾岛市隼人町「嘉例川之汤」（かれい川の汤）的私人汤屋里和家人一起浸温泉，父母先起身往更衣室，但回来时发现儿子突然消失。

嘉例川之汤有小童浸温泉离奇失踪。かれい川の汤IG

父母先进更衣室 男童独留汤屋消失

母亲慌忙报警，指在自己视线离开孩子一下就没看到他了，可能是掉到河流里。

「嘉例川之汤」沿著河流设有多个私人汤屋，并有大窗户可以一边浸温泉，一边眺望河川美景。

汤屋大窗紧邻河川 警消忧爬窗坠河

警方推测男童可能翻过窗户落水，但周日搜索无果，周一会继续搜寻其下落。除了由消防员系绳进入河川搜索外，警方也出动船只及直升机搜寻。

警方指，失踪男童约高120厘米，失踪时全身赤裸，没有穿鞋，呼吁民众若有发现，可立即向警方通报。